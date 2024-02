Prieskum: O nižších odvodoch do 2. piliera vie polovica Slovákov

Bratislava 26. februára (TASR) - Informáciu o znížení odvodov do 2. dôchodkového piliera od tohto roka zachytilo 56 % Slovákov. Medzi mladou generáciou do 34 rokov vie o tejto zmene dokonca len 45 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu z konca januára tohto roka, ktorú na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov nad 18 rokov realizovala agentúra 2Muse pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko.



Zníženie odvodu do 2. piliera z 5,5 na 4 % hrubej mzdy najviac zredukuje budúce dôchodky práve mladým ľuďom, upozornil finančný analytik OVB Marián Búlik. Výskumníci z Oranžovej obálky vypočítali, že 25-ročný človek s aktuálnym príjmom 1400 eur príde pri budúcom dôchodku z 2. piliera o 88 eur mesačne.



"Ide o stratu už po navýšení dôchodku z 1. piliera, ktorá mala kompenzovať zníženie odvodov. V skutočnosti sa nič také neudeje, keďže dôchodková reforma spred dvoch rokov rast aktuálnej dôchodkovej hodnoty, z ktorej sa počíta dôchodok z 1. piliera, spomalila. To znamená, že ľudia by mali začať súkromne investovať na dôchodok viac, aby vykryli nižšie odvody do 2. piliera," upozornil Búlik.



Svoje súkromné investovanie na dôchodok chce však podľa prieskumu zvýšiť len štvrtina Slovákov. Ide pritom o mierne viac mužov (26 %) ako žien (24 %). Medzi mladou generáciou do 34 rokov plánuje svoje súkromné investovanie na dôchodok zvyšovať 39 %, vo vekovej skupine 34 - 54 rokov je to 28 %.



Analytik pripomenul, že v minulom roku zarobili fondy v 2. pilieri sporiteľom v priemere vyše 9 %. Najlepšie indexové fondy v troch správcovských spoločnostiach zhodnotili majetok klientov o vyše 18 %. Na takýto výsledok sa sporitelia nemôžu v ďalších rokoch automaticky spoľahnúť.



"Je však vysoko pravdepodobné, že akciové podielové a ETF fondy pri pravidelnom investovaní dosiahnu výnos vysoko nad infláciou, a dokážu tak súkromné úspory výrazne zhodnotiť. Dokazuje to štatistika 300-ročnej existencie kapitálových trhov. Pri investovaní v trvaní niekoľko desiatok rokov sa úspory ľudí vysoko pravdepodobne znásobia, a tým pádom dokážu reálne zvýšiť ich dôchodky," priblížil Búlik. Na každé zvýšenie dôchodku o 100 eur potrebujú mať ľudia podľa neho našetrených približne 20.000 eur.



Pozitívom, na ktorom sa dá stavať, je podľa analytika oproti minulosti vysoký podiel investujúcich Slovákov. V prieskume uviedlo 30 % oslovených, že investujú do fondov, akcií alebo dlhopisov. Väčšina zo Slovákov (59 %) uprednostňuje pravidelné investovanie.