PRIESKUM: O raste globálnej ekonomiky je presvedčených 60% riaditeľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Globálna ekonomika bude v najbližších troch rokoch rásť. Je o tom presvedčených 60 % riaditeľov najvýznamnejších globálnych spoločností. Sedem z desiatich manažérov označilo za hlavnú postpandemickú stratégiu svojho rastu fúzie a akvizície i vytváranie strategických aliancií. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook.Do udržateľnosti plánuje investovať 30 % manažérov viac ako 10 % tržieb. V dôsledku plnenia cieľov stratégie ESG a digitalizácie 75 % respondentov tvrdí, že sú ich investície do digitálu a ESG prepojené. Riaditelia najväčších svetových spoločností sú si stále viac istí ekonomickým oživením. Je to tak aj napriek tomu, že delta variant nového koronavírusu spomaľuje návrat k stavu pred pandémiou. Prvýkrát od januára minulého roka je o tom presvedčených viac ako 60 % z nich. Lídri očakávajú rapídny rast prostredníctvom akvizícií a strategických aliancií. Deväť z desiatich riaditeľov v prieskume potvrdilo, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje realizovať takéto transakcie.Situáciu počas pandémie nového koronavírusu nevnímajú ako krízu, ale potenciál na investície. Približne 88 % riaditeľov má ambície zvýšiť počet svojich zamestnancov, no napriek tomu až 60 % z nich uprednostňuje investície do technológií pred zvyšovaním kvalifikácie svojej pracovnej sily." vysvetlil predseda rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo.Cestovné obmedzenia a práca na diaľku spôsobili, že mnohým nadnárodným spoločnostiam sa takto podarilo znížiť svoj negatívny vplyv na životné prostredie. V trende udržateľnosti chcú pokračovať. Tretina riaditeľov si uvedomuje, že ak sa nebudú usilovať o dosiahnutie klimatických cieľov, zníži to ich konkurenčnú výhodu a ovplyvní ich výsledky." dodal Vančo.Sedem z desiatich lídrov v prieskume uvádza, že nové partnerstvá budú rozhodujúce pre rozvoj digitálnej transformácie. Približne 79 % však dodáva, že ochrana ich partnerských spoločností a dodávateľských reťazcov je rovnako podstatná ako budovanie vlastnej kybernetickej ochrany. Riaditelia si uvedomujú, že digitál je dôležitým zdrojom pre tvorbu novej hodnoty. Dve tretiny respondentov preto uviedli, že plánujú navýšiť investície do inovácií a vylepšovania procesov.