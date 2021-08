Prieskum: O životné poistenie detí sa zaujíma 80 % rodičov

Bratislava 20. augusta (TASR) - O poistenie pre deti sa zaujíma 80 % rodičov. Približne 47 % rodičov deťom namiesto poistenia radšej sporí a 36 % rodičov neuzavrie poistenie dieťaťu preto, lebo nemajú financie na platenie poistného. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti FinGO.sk.



Poistenie dieťaťa môže rodičom pomôcť v nečakaných situáciách od ľahkej zlomeniny až po závažné ochorenie. "Poistenie rodičia väčšinou využijú, ak ich dieťa utrpí vážny úraz, diagnostikujú mu závažnú chorobu alebo ho čaká napríklad operačný zákrok. Poistné plnenie sa v týchto situáciách pohybuje aj na úrovni desiatok tisíc eur. Pripoistiť sa dá aj OČR-ka, počas ktorej by musel rodič ostať dlhodobo s dieťaťom doma," vysvetlil riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti Patrik Szabó.



Prieskum medzi sprostredkovateľmi spoločnosti ukázal, že polovica rodičov má zlé predchádzajúce skúsenosti so životným poistením alebo sa im zdá poistenie pre deti zbytočné.