Prieskum: Obavy zamestnancov v Nemecku stúpajú, dôvodom je AI
Výskumníci zistili, že štrukturálna zmena by ovplyvnila približne 1,6 milióna pracovných miest, pričom niektoré by boli stratené a iné by boli vytvorené.
Autor TASR
Hamburg 1. decembra (TASR) - Približne 16 % zamestnancov v Nemecku sa domnieva, že ich pracovné miesto môže byť ohrozené v dôsledku zavádzania umelej inteligencie (AI). To je viac ako 14 % v minulom roku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý platforma Xing zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Z 2000 zamestnancov, ktorí sa zapojili do reprezentatívneho prieskumu, približne 29 % bolo presvedčených, že umelá inteligencia nahradí množstvo ľudských pracovníkov. Tento názor sa však líšil medzi vekovými skupinami. Vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov iba 25 % respondentov uviedlo, že umelá inteligencia ohrozuje veľa pracovných miest, zatiaľ čo vo vekových skupinách 18 až 25 a 55 až 65 rokov to bolo zhodne 32 % opýtaných.
Mladší ľudia častejšie súhlasili s názorom, že umelá inteligencia pomôže vytvoriť nové možnosti pre inovácie a riešenia, zatiaľ čo v prípade ľudí vo veku 45 rokov a viac zdieľalo tento optimizmus iba 21 % opýtaných.
Podľa separátnej štúdie nemeckého Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB), ktorá bola publikovaná v novembri, umelá inteligencia síce spôsobí výrazné otrasy na trhu práce, ale celkový počet pracovných miest zostane stabilný. Výskumníci zistili, že štrukturálna zmena by ovplyvnila približne 1,6 milióna pracovných miest, pričom niektoré by boli stratené a iné by boli vytvorené.
Predpokladá sa, že z vývoja AI bude mať obzvlášť veľký úžitok sektor informačných technológií a služieb, pričom sa očakáva, že dopyt povedie k vytvoreniu približne 110.000 nových pracovných miest v tomto odvetví. Na druhej strane môže dôjsť k strate približne 120.000 pracovných miest v sektoroch, ako sú podnikové služby.
