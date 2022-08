Obavy zo zdražovania má 67 % Slovákov, znížil sa im životný štandard

Bratislava 1. augusta (TASR) - Výrazné obavy zo zdražovania a inflácie uviedlo 67 % opýtaných Slovákov. Viac ako polovica pocítila výrazné zhoršenie životného štandardu. Značne k tomu prispieva aj fakt, že až 65 % respondentov pociťuje značne negatívny vplyv zvyšovania cien na ich schopnosť odkladať si pravidelné mesačné úspory v rovnakej miere ako predtým. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Kariéra.sk, do ktorého sa zapojilo 5340 respondentov.



Miera inflácie dosiahla v poslednom čase dlhoročné rekordy, pripomína spoločnosť. V júli bola v eurozóne na úrovni 8,9 % a na Slovensku 12,8 %.



"Viac ako polovica slovenských domácností si musela výrazne utiahnuť opasok a bola nútená začať efektívnejšie hospodáriť so svojimi financiami. Na druhej strane 38 % opýtaných pocítilo zdražovanie len minimálne," priblížila Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR portálu.



Podľa Štatistického úradu SR bol rast cien zaznamenaný vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Uvádza tiež, že naďalej stúpajú ceny potravín, pohonných hmôt a energií. Zdražovanie postihlo aj odvetvie služieb. Výrazne sme si museli priplatiť v reštauráciách a kaviarňach, za ubytovacie služby a najnovšie aj za odevy a obuv. Najvyšší podiel vo výdavkoch pre slovenskú domácnosť aktuálne predstavujú náklady na bývanie.



"Výrazný nárast inflácie, neustále zdražovanie a hroziaca energetická kríza sa podpísali aj na sporení Slovákov," vysvetlila Tešla. Naopak, 35 % opýtaných obyvateľov Slovenska nezaznamenalo výraznejší nárast životných nákladov a dokážu usporiť rovnakú sumu ako doteraz.