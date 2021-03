PRIESKUM: Občania EÚ chcú sociálne orientované trhové hospodárstvo

Brusel 1. marca (TASR) - Občania členských krajín EÚ vrátane Slovákov dúfajú vo výkonné sociálne orientované trhové hospodárstvo s pracovnými miestami, ktoré ľuďom zabezpečia bezpečný a slušný život. Vyplýva z osobitného prieskumu Eurobarometra, na ktorý v pondelok upozornila Európska komisia.



Tri roky po zavedení európskeho piliera sociálnych práv (apríl 2017) osobitný prieskum Eurobarometra uskutočneného od 20. novembra do 21. decembra 2020 na vzorke 27.213 občanov 27-člennej EÚ sa zameral na postoje Európanov k sociálnym otázkam v Únii. Prieskum naznačil, že aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 si Európania aj naďalej želajú výkonné sociálne zamerané trhové hospodárstvo s pracovnými miestami, ktoré zabezpečia zamestnancom bezpečný a slušný život.



Z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo aj 1106 Slovákov, vyplýva, že 88 % opýtaných považuje sociálnu Európu za dôležitú. Najnaliehavejšou otázkou pre občanov EÚ sú rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a do tretice prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.



Sociálna Európa je dôležitá pre 84 % Slovákov. Občania SR pritom za najdôležitejšie pre hospodársky a sociálny rozvoj EÚ považujú spravodlivé pracovné podmienky (52 %), dobrú životnú úroveň (52 %), prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti (46 %), rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, ako aj sociálnu ochranu a začlenenie (39 %).



V EÚ v priemere 71 % respondentov tvrdí, že nedostatok sociálnych práv považuje za vážny problém, zatiaľ čo 62 % Európanov (a rovnako Slovákov) vyjadrilo nádej, že v roku 2030 bude existovať sociálnejšia Európa. Celkovo asi 76 % respondentov, ktorí počuli o európskom pilieri sociálnych práv uznalo, že jeho úspech bude závisieť od opatrení prijímaných jednotlivými členskými štátmi, na Slovensku si to myslí 83 % opýtaných.



Na otázku či dobre poznajú európsky pilier sociálnych práv aj s jeho 20 zásadami a právami kladne odpovedalo len 6 % Slovákov, ďalších 24 % o ňom počulo a 69 % tento aspekt únijnej politiky nepozná.



Na otázky týkajúce sa budúcnosti sociálnej Európy Slováci za tri najakútnejšie problémy označili zdravotnú starostlivosť (43 %), platy (41 %) a dôchodky (34 %). Naopak za najmenej dôležité označili sociálny dialóg (3 %), bývanie a pomoc pre bezdomovcov (4 %), potom začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a tiež minimálny príjem (5 %) či otázku rodovej rovnosti (7 %). Podľa ich odpovedí národná vláda aj EÚ ako celok by sa mali pri hľadaní odpovedí o budúcnosti Európy zamerať najmä na aspekty zdravotnej starostlivosti, rast miezd, príjmy v starobe a dôchodky, sociálnu ochranu a starostlivosť o deti a podporu detí.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)