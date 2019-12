Prieskum: Obľúbenosť kupovania darčekov na poslednú chvíľu rastie

Bratislava 16. decembra (OTS) - Podľa decembrového online prieskumu najväčšieho nákupného centra na Slovensku Avion Shopping Park v Bratislave si kúpu darčekov dopraje tesne pred Štedrým dňom takmer tretina obyvateľov Slovenska (27 %). Vlani tak urobil každý piaty respondent.



Medziročne klesol počet ľudí, ktorí nakupujú vianočné prekvapenia od novembra – zatiaľ čo vlani darčeky od nástupu jedenásteho mesiaca zháňalo vyše 72 %, tento rok iba 67 %. Vianočné prekvapenia pribežne počas roka kupuje 12 % opýtaných.



Prvé miesto hitparády najobľúbenejších darčekov pre najbližších sa ani tento rok nezmení – 36 % ľudí kúpi najbližším oblečenie, módne doplnky alebo topánky. Na druhé miesto sa prepracovala kozmetika (17 %) a tretia je elektronika (14 %). Knihy, CD a DVD uprednostní desatina opýtaných.

Najobľúbenejšími miestami na kúpu darčekov sú stále nákupné centrá (56 %) a hneď po nich e-shopy (29 %).



„Nákupy na poslednú chvíľu si necháva čoraz viac zákazníkov. Dôvodom je široká a naozaj pestrá ponuka obchodov, ktoré sú otvorené ešte aj na Štedrý deň 24. decembra. Ľudia tak môžu nakúpiť darčeky pre celú rodinu aj pri jednej návšteve nákupného centra. Aj vďaka rastúcej ekonomickej sile Slovákov môžu nakupovať spontánnejšie a menej plánovať,“ hovorí Katarína Michaliaková, marketingová manažérka Avionu v Bratislave, a dodáva: „Trend sa prejavil už počas roka – hoci ľudia nakupovali menej, vyberali kvalitnejšie tovary za vyššie ceny a trávili viac času pri návšteve Avionu, najmä novej gastro pasáže s vyše 650 miestami na sedenie, stretávanie sa, sedenie, relax, debaty či občerstvenie.“



Aj prieskum ukazuje, že oproti minulému roku vzrástol počet ľudí, ktorí minú na darčeky do 500 eur, z 37 % na 43 %. Polovica opýtaných však minie na darčeky rovnako ako vlani, teda do 200 eur.

Vianočnú atmosféru v Avione tento rok dopĺňa úplne nová vôňa i výzdoba. Moderné žiarivé zlato-biele ozdoby nahradili predchádzajúcu tradičnú výzdobu s ľudovými prvkami.



„Pre detičky a fanúšikov rodinného vianočného fotografovania sme pripravili vynovené scénky s medveďmi. Radosť v detských očiach určite vyčarí rozprávkový kolotoč pri All Toys, na ktorom sa môžu povoziť úplne zadarmo,“ dopĺňa Katarína Michaliaková.