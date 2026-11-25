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Prieskum: Obyvatelia eurozóny už častejšie platia kartami
Prechod spotrebiteľov na elektronické platby však prebieha pomalšie ako v Číne či Spojených štátoch.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. novembra (TASR) - Podiel platieb kartami v obchodoch v eurozóne prvýkrát prekonal podiel platieb v hotovosti. Vyplýva to z prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého výsledky zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V eurozóne, ktorá bola dlho silne naviazaná na fyzické peniaze, tak pokračuje posun smerom k digitálnym transakciám. Prechod spotrebiteľov na elektronické platby však prebieha pomalšie ako v Číne či Spojených štátoch.
Podľa prieskumu ECB, ktorý sa uskutočnil na prelome minulého a tohto roka, sa karty použili pri 45 % transakcií v kamenných predajniach. Hotovosť tvorila 44 % a zvyšok pripadal najmä na mobilné platby. Prieskum v roku 2024 ukazoval, že sa ešte 52 % platieb realizovalo v hotovosti a 39 % kartami. „Digitálne platobné prostriedky nadobúdajú v každodenných transakciách čoraz väčší význam,“ uviedol predstaviteľ ECB Piero Cipollone.
Najnižší podiel hotovostných transakcií bol na prelome vlaňajška a tohto roka v Holandsku (18 %) a najvyšší v Slovinsku (58 %). Vo Francúzsku tvorila hotovosť 36 % platieb a v Nemecku, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, to bolo 51 %. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 51.000 respondentov z celej eurozóny.
„ECB bude naďalej zabezpečovať, aby občania mali slobodu voľby v spôsobe platenia, a to ochranou hotovosti a zároveň prípravou na vydanie jej digitálneho ekvivalentu, digitálneho eura,“ uviedol Cipollone.
ECB plánuje zaviesť digitálne euro, ktoré by bolo možné bez transakčných poplatkov používať v obchodoch aj na internete. Tento projekt nadobudol na naliehavosti v čase, keď sa vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi zhoršujú, čo vyvoláva obavy z prílišnej závislosti od amerických spoločností emitujúcich platobné karty či od amerických platobných systémov.
V eurozóne, ktorá bola dlho silne naviazaná na fyzické peniaze, tak pokračuje posun smerom k digitálnym transakciám. Prechod spotrebiteľov na elektronické platby však prebieha pomalšie ako v Číne či Spojených štátoch.
Podľa prieskumu ECB, ktorý sa uskutočnil na prelome minulého a tohto roka, sa karty použili pri 45 % transakcií v kamenných predajniach. Hotovosť tvorila 44 % a zvyšok pripadal najmä na mobilné platby. Prieskum v roku 2024 ukazoval, že sa ešte 52 % platieb realizovalo v hotovosti a 39 % kartami. „Digitálne platobné prostriedky nadobúdajú v každodenných transakciách čoraz väčší význam,“ uviedol predstaviteľ ECB Piero Cipollone.
Najnižší podiel hotovostných transakcií bol na prelome vlaňajška a tohto roka v Holandsku (18 %) a najvyšší v Slovinsku (58 %). Vo Francúzsku tvorila hotovosť 36 % platieb a v Nemecku, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, to bolo 51 %. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 51.000 respondentov z celej eurozóny.
„ECB bude naďalej zabezpečovať, aby občania mali slobodu voľby v spôsobe platenia, a to ochranou hotovosti a zároveň prípravou na vydanie jej digitálneho ekvivalentu, digitálneho eura,“ uviedol Cipollone.
ECB plánuje zaviesť digitálne euro, ktoré by bolo možné bez transakčných poplatkov používať v obchodoch aj na internete. Tento projekt nadobudol na naliehavosti v čase, keď sa vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi zhoršujú, čo vyvoláva obavy z prílišnej závislosti od amerických spoločností emitujúcich platobné karty či od amerických platobných systémov.