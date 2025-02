Prieskum: Obyvatelia neprijímajú opatrenia na úsporu energií

Bratislava 2. februára (TASR) - Drvivá väčšina ľudí považuje energetickú účinnosť za dôležitú a mnoho obyvateľov si uvedomuje dôležitosť znižovania uhlíkovej stopy. Napriek tomu len malá časť prijíma zmysluplné opatrenia na splnenie týchto cieľov a väčšina sa zameriava na kroky, ktoré neprinášajú výrazné úspory energií v domácnostiach. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Schneider Electric, ktorá v tejto súvislosti poukázala na rozpor medzi názormi a reálnym činmi.



"Len 44 % opýtaných prispôsobuje teplotu interiéru, hoci je to jedno z kľúčových opatrení na zníženie spotreby energie. Naproti tomu 58 % respondentov za hlavné opatrenie považuje vypínanie svetiel, pričom osvetlenie tvorí len približne 5 % účtov za elektrinu. Ďalšia obľúbená metóda na znižovanie spotreby je odpájanie nepoužívaných nabíjačiek, 48 % respondentov. Aj to má však len minimálny vplyv," uviedla spoločnosť.



Polovica respondentov sa ďalej zhodla, že inteligentné technológie zvyšujú energetickú účinnosť. Napriek tomu využíva podľa výsledkov prieskumu inteligentné osvetlenie iba 24 % spotrebiteľov a inteligentný termostat len 21 % opýtaných. Merania pritom ukazujú, že správna regulácia teploty dokáže znížiť ročné účty až o tretinu, zdôraznila spoločnosť.



Spoločnosť zamerala tohtoročný prieskum aj na oblasť umelej inteligencie. "Napriek zisteniam, že umelá inteligencia a automatizácia by mohli pomôcť znížiť 10 % globálnych emisií skleníkových plynov, až 44 % respondentov v prieskume uviedlo, že by sa na umelú inteligenciu pri domácich úlohách nikdy nespoliehali, 35 % jej úplne nerozumie a 41 % sa jej chce aktívne vyhnúť. Okrem toho 52 % respondentov tvrdí, že technológie inteligentnej domácnosti sú príliš drahé, hoci konektivita zariadení v domácnosti môže priniesť až 22-percentnú úsporu energií," doplnili odborníci.