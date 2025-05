Prieskum: Obyvatelia SR majú najvyššiu chuť cestovať do zahraničia

Bratislava 13. mája (TASR) - Obyvatelia Slovenska patria medzi národy s najväčšou chuťou cestovať do zahraničia. Napriek ekonomickým tlakom plánuje až 74 % ľudí viac ako jednu zahraničnú dovolenku. Zároveň prejavujú vyššiu citlivosť na ceny a aktívne hľadajú lacnejšie možnosti cestovania. Letenky najčastejšiu kupujú v práci alebo po ťažkom dni. Informoval o tom v utorok online predajca leteniek Kiwi.com na základe výsledkov svojho prieskumu.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že cieľové destinácie obyvateľov Slovenska zahŕňajú európske a taktiež vzdialenejšie lokality. Predajca leteniek skonštatoval, že na základe rezervácií leteniek na leto sa ľudia okrem tradičných krajín, ktorými sú Taliansko, Španielsko a Grécko, chystajú aj do iných zaujímavých destinácií. „Najväčší skok v rebríčku top destinácií spravilo Chorvátsko, Bulharsko, Malta alebo Cyprus, a tým sa stávajú trendovými krajinami na leto 2025,“ priblížila hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.



Zaujímavým globálnym zistením podľa predajcu leteniek je, že takmer tretina cestovateľov neplánuje meniť svoje zvyklosti pri rezervovaní dovoleniek napriek aktuálnej inflácii. Domáci obyvatelia prejavujú vyššiu citlivosť na rastúce ceny, pričom až 69 % z nich aktívne hľadá lacnejšie alternatívy alebo zvažuje úspory v iných oblastiach, aby si mohli dovoliť cestovať. To je nárast oproti minulému roku, keď podobné správanie vykazovalo 61 % slovenských respondentov.



Takmer polovica obyvateľov preferuje rezerváciu leteniek s dostatočným predstihom. Významnú úlohu zohrávajú aj moderné technológie, keďže 44 % slovenských respondentov využíva podľa predajcu leteniek aplikácie na porovnávanie cien letov. Pre štvrtinu ľudí je kľúčová flexibilita dátumov cesty, pričom sú ochotní cestovať v termínoch s nižšími cenami leteniek.



S cieľom minimalizovať stres spojený s cestovaním prijímajú ľudia rôzne preventívne opatrenia, pričom až 40 % respondentov si dôkladne preveruje všetky detaily svojej cesty. Kontrolu odporúča aj hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová. „Neraz sa stáva, že cestujúcemu nie je umožnený nástup do lietadla, lebo má exspirovaný pas, napríklad aj deťom, ktoré majú cestovný doklad vydaný s platnosťou iba na dva roky,“ upozornila Demovičová.



Zber dát prieskumu prebehol v šiestich krajinách, a to na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. Prieskum bol zameraný na mladých dospelých vo veku 18 až 37 rokov, ktorí plánujú minimálne jednu leteckú cestu v tomto roku.