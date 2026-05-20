< sekcia Ekonomika
Prieskum: Od výplaty do výplaty žije 36 % zamestnancov
Mzdu pritom zvýšilo 79 % firiem a 44 % zamestnancov požiada o jej zvýšenie.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Od výplaty do výplaty žije 36 % zamestnancov. S mesačnou mzdou pritom vyjde s rezervou 54 % zamestnancov, bez rezervy 36 % a so mzdou nevyjde 10 % z nich. Mzdu pritom zvýšilo 79 % firiem a 44 % zamestnancov požiada o jej zvýšenie. Ukázal to rozsiahly prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu 2026, ktorý bol zameraný na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov.
Prieskum medzi 866 zamestnancami a 120 zamestnávateľmi uskutočnili v januári a vo februári spoločnosti Grafton Slovakia a Gi Group HR Services Slovakia.
„A to je z pohľadu personalistu, ale i ekonomiky pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú ohrození nejakými nečakanými udalosťami,“ povedala pre TASR k výsledku časti prieskumu o mzdách projektová manažérka pre služby ľudských zdrojov zo spoločnosti Grafton Jana Vávrová.
Určitú formu benefitov podľa prieskumu poskytuje viac ako polovica firiem, najčastejšie do 20 eur mesačne. Benefity ale nemá 53 % pracovníkov. „Benefity, ktoré súvisia s voľným časom a majú peňažnú hodnotu, sú stále v popredí. Napríklad práca z domu nemá finančne vyčísliteľnú hodnotu, ale pre zamestnanca dáva priestor usporiadať si život a prácu,“ priblížila Vávrová.
Prieskum medzi 866 zamestnancami a 120 zamestnávateľmi uskutočnili v januári a vo februári spoločnosti Grafton Slovakia a Gi Group HR Services Slovakia.
„A to je z pohľadu personalistu, ale i ekonomiky pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú ohrození nejakými nečakanými udalosťami,“ povedala pre TASR k výsledku časti prieskumu o mzdách projektová manažérka pre služby ľudských zdrojov zo spoločnosti Grafton Jana Vávrová.
Určitú formu benefitov podľa prieskumu poskytuje viac ako polovica firiem, najčastejšie do 20 eur mesačne. Benefity ale nemá 53 % pracovníkov. „Benefity, ktoré súvisia s voľným časom a majú peňažnú hodnotu, sú stále v popredí. Napríklad práca z domu nemá finančne vyčísliteľnú hodnotu, ale pre zamestnanca dáva priestor usporiadať si život a prácu,“ priblížila Vávrová.