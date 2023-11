Prieskum:Od zodpovedných firiem ľudia chcú bezpečné pracovné podmienky

Bratislava 10. novembra (TASR) - Od zodpovedných firiem ľudia očakávajú najmä vytvorenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok. Uviedlo to 70 % respondentov, ktorí boli oslovení v prieskume agentúry Focus pre združenie Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis. Informovala o tom PR manažérka Nadácie Pontis Lucia Víglašová.



Opýtaní u zodpovedných firiem tiež ocenili poctivosť pri podnikaní (49 %), jasnú, poctivú a otvorenú komunikáciu firiem so zákazníkmi (46 %) a vyváženosť osobného a pracovného času zamestnancov (43 %). Menej dôležitá ako v minulosti je však pre respondentov ochrana životného prostredia, ako jednu z dôležitých aktivít zodpovednej firmy ju označilo 40 % respondentov, oproti roku 2021 ide o pokles o šesť percentuálnych bodov. Znížila sa aj dôležitosť boja proti korupcii, ktorá klesla oproti roku 2021 o osem percentuálnych bodov, zo 42 % na súčasných 34 %.



Naopak, zvýraznila sa dôležitosť podpory sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva a snahy o ich začlenenie zo 42 % v roku 2021 na aktuálnych 48 %. "Zdôraznenie témy zdravia na pracovisku a témy starostlivosti o sociálne či zdravotne znevýhodnených ľudí je dôsledkom pandemických rokov, ale aj aktuálnej inflácie, ktorá sa výrazne dotýka životov ľudí," uviedla výkonná riaditeľka Business Leaders Forum Ivana Vagaská.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že so zodpovedným podnikaním si ľudia spájajú predovšetkým obchodné reťazce a mobilných operátorov. Tieto firmy totiž so zákazníkmi dlhodobo komunikujú svoje filantropické aktivity aj iné stránky svojho zodpovedného podnikania a snažia sa zákazníkov v týchto témach vzdelávať.



"Z dlhodobého hľadiska v prieskumoch postupne klesá podiel respondentov, ktorí nevedia uviesť príklad zodpovedne podnikajúcej firmy pôsobiacej na Slovensku," priblížil riaditeľ výskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik s tým, že žiadnu konkrétnu firmu podnikajúcu zodpovedne nevedelo spontánne uviesť v tohtoročnom prieskume iba 36 % respondentov. Pred desiatimi rokmi to bolo podľa Slosiarika až 71 % opýtaných.



Za výrobky vyrobené s ohľadom na životné prostredie či za produkty a služby, ktoré vyrobili alebo poskytujú ľudia so zdravotným či iným znevýhodnením, by bola podľa prieskumu ochotná si priplatiť takmer polovica opýtaných (49 %). Väčšina z nich by priplatila do desať percent ceny, tretina opýtaných najviac do 20 % ceny bežného výrobku alebo služby. "Môže teda ísť skôr o hypotetické deklarovanie záujmu vyvolané spoločenským očakávaním než o faktickú ochotu platiť viac," uviedol Slosiarik s tým, že ochotu priplatiť si za výrobky či služby zodpovedne podnikajúcej firmy deklarovali respondenti približne v rovnakej miere už v roku 2004.



Prieskum pripravuje agentúra Focus pre združenie Business Leaders Forum každé dva roky už od roku 2004. Kým takmer pred 20 rokmi o spoločenskej zodpovednosti nepočulo alebo nečítalo 51 % opýtaných, v súčasnosti nevedelo, čo je zodpovedné podnikanie firiem už len 23 % respondentov, doplnil Slosiarik.