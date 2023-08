PRIESKUM: Odvahu žiadať o zvýšenie platu má o 20% viac mužov ako žien

Bratislava 6. augusta (TASR) - Od svojho nadriadeného si v zamestnaní vypýtalo zvýšenie príjmu 60 % mužov. S rovnakou situáciou má skúsenosť 40 % žien. Na obavy žien vplýva niekoľko faktorov, jedným z nich je aj stereotypné vnímanie postavenia mužov a žien v spoločnosti. Vyplýva to z prieskumu pre 365.bank.



Ženy sa boja žiadať o vyšší plat aj napriek tomu, že štvrtina z nich sa vyjadrila, že z platu nedokáže vyžiť. Situácia mužov je lepšia, z mesiaca na mesiac nevie vyžiť z výplaty 12 % mužov, čo je v porovnaní so ženami o polovicu menej. Popri práci ženy riešia aj ďalšie povinnosti ako staranie sa o deti, vodenie ich do škôl a škôlok či na popoludňajšie mimoškolské aktivity.



Aj napriek tomu, že sa čoraz viac mužov zapája do týchto činností, stále toho viac v domácnosti robia ženy. "Aj z tohto dôvodu sú veľakrát nútené pracovať na nižších pozíciách a majú obavy vypýtať si viac," uviedla personálna riaditeľka v 365.bank Soňa Sochová.



Nižšie sebavedomie u žien sa prejavuje podľa Sochovej aj tým, že sú ochotnejšie prijať prvú pracovnú ponuku od zamestnávateľa, či znižovať svoje pracovné alebo platové očakávania najmä v prípade, ak boli na materskej či rodičovskej dovolenke.



Vlani pracovali ženy na Slovensku zadarmo od 4. novembra do konca roka. V roku 2022 dostali ženy z jedného eura, ktoré zarobili muži, 84 centov. V indexe rodovej rovnosti Európskej únie (EÚ) sa Slovensko umiestnilo na 24. mieste. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2022, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Necelých 5 % Sloveniek má nasporenú sumu vyššiu ako 10.000 eur, avšak mužov, ktorí majú takúto rezervu, je štyrikrát viac. Index rodovej rovnosti každoročne uverejňuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Index meria rozdiely medzi ženami a mužmi v šiestich základných oblastiach. Sú to práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie. EIGE vidí na Slovensku najväčší priestor na zlepšenie v oblasti moci. Na najvyšších rozhodovacích pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére totiž zaznamenal najvýraznejšiu rodovú nerovnosť.