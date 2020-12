Prieskum: Oproti roku 2017 klesla celková spotreba tuhých palív o 9 %

Bratislava 11. decembra (TASR) – Celková spotreba tuhých palív na Slovensku od roku 2017 do roku 2019 klesla o deväť percent. Zároveň vzrástlo percento zateplených a zrekonštruovaných domov, a tiež si obyvatelia obnovili kotle a krby v domácnostiach. Vyplýva to z výsledkov prieskumu na vzorke viac ako 3000 domácností s individuálnym vykurovaním, ktoré v piatok zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Z environmentálneho hľadiska je potešiteľné, že spotreba fosílnych tuhých palív klesla v priemere o päť percent, spotreba palivového dreva na kúrenie a ohrev vody o viac ako tri percentá a vzrástla spotreba drevených peliet a brikiet, ako aj uhoľných brikiet o približne 1,5 % oproti roku 2017," uviedol SHMÚ. Pokles celkovej spotreby tuhých palív o deväť percent je podľa ústavu možné pripísať zníženiu energetickej potreby domácností zvýšením efektivity vykurovania a znížením energetickej náročnosti budov.



Prieskum ukázal, že sa tiež zvýšilo percento zateplených a rekonštruovaných rodinných domov, pričom 90 % zo zrekonštruovaných domov má nové okná, 60 % izoláciu obvodových múrov a 33 % má zateplenú strechu.



Oproti roku 2017, kedy SHMÚ uskutočnil prvý prieskum, domácnosti obnovili svoje spaľovacie zariadenia. Z ich celkového počtu sa znížil o 31 % počet klasických kotlov, o 23 % krbov a krbových kachlí a elektrických bojlerov o 33 %. Naopak, o tri percentá sa zvýšil počet automatických kotlov a o desať percent vzrástol počet kotlov na zemný plyn. Celkový počet spaľovacích zariadení sa znížil o 6,5 %. Analytici SHMÚ si tento pokles vysvetľujú práve tým, že domácnosti investovali do nových zariadení a vyraďujú zastarané.



Sektor budov produkuje okolo 18 percent všetkých emisií na Slovensku a na domácnosti pripadá 11 % podiel, čo je približne tri milióny ton ročne. Podľa vedúcej odboru pre emisie a biopalivá SMHÚ Janky Szemesovej začal ústav v roku 2017 s prieskumom najmä preto, aby zistili chýbajúce údaje o využívaní dreva na vykurovaní. Keď ústav vyradil domácnosti vykurované zemným plynom, zistil, že až 89 % ostatných domácností kúri práve drevom. Priemerná spotreba dreva domácností je viac ako sedem ton za rok a 67 % domácností uviedlo že drevo skladuje viac ako rok. alebo už kupuje suché.