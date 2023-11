PRIESKUM: Oproti roku 2022 malo 41 % podnikateľov lepšiu situáciu

Bratislava 15. novembra (TASR) - Podnikanie na Slovensku neupadá a za posledný rok vzniklo viac ako 20.000 nových firiem a bolo založených viac ako 55.000 živností. Svoju súčasnú podnikateľskú situáciu ohodnotilo 41 % podnikateľov ako lepšiu v porovnaní s minulým rokom. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 123dopyt.



Slovenskí malí a strední podnikatelia v stavebníctve uviedli, že ich situácia je v 32 % rovnaká v porovnaní s minulým rokom. Takmer 43 % z nich hodnotí situáciu lepšie. Spokojnejší so svojou podnikateľskou situáciou sú aj zástupcovia priemyslu (52 %), obchodu a služieb (41 %). Prieskum tiež ukázal, že firmy neplánujú prijímať nových zamestnancov.



"Dá sa očakávať, že vzhľadom na úzke prepojenie trhov a vývoj v Európskej únii sa bude meniť aj celková nálada v hospodárstve. Dôležité bude aj konanie novej vlády, ktorá v programovom vyhlásení vlády avizovala, že v rámci strednodobých priorít si kladie za cieľ stimulovať rozvoj mikro, malého a stredného podnikania," uviedla spoločnosť 123dopyt.



Vláda by mala podľa spoločnosti tiež zvážiť implementáciu opatrení a schém pomoci malým a stredným podnikom. Ide však aj o tzv. startupy, predovšetkým na uľahčenie štartu podnikateľských aktivít, zvýšenie prístupnosti k úverovému predfinancovaniu prevádzkových potrieb a uľahčenie kofinancovania projektov z európskych programov.