Prieskum: Väčšina riaditeľov poisťovní verí v rast svojich spoločností

Bratislava 27. novembra (TASR) - Optimizmus v sektore poisťovníctva je výraznejší ako pred rokom. V súčasnosti až 93 % riaditeľov poisťovní verí v rast svojich spoločností. Sedem z desiatich plánuje navýšiť investície do inovácií a včasného odhaľovania hrozieb. Takmer polovica verí, že implementácia stratégie ESG má pozitívny vplyv na finančnú výkonnosť firmy. Tieto zistenia vyplynuli z globálneho prieskumu Global Insurance CEO Outlook 2021.



Riaditelia poisťovní z celého sveta pociťujú vplyv pandémie, no vďaka budovaniu dôvery v rast spoločnosti, ako aj vďaka zameraniu na inovácie, sa im vracia optimizmus. Lídri firiem v poisťovacom odvetví si uvedomujú riziká súvisiace s pandémiou a novými predpismi, či úpravami existujúcich zákonov. Medzi výzvy, ktoré riaditelia v prieskume označili ako najdôležitejšie, patria regulačné, daňové, reputačné riziká, ohrozenia značky a kybernetická bezpečnosť. Regulačná a daňová nestabilita sú podľa nich najväčšou hrozbou pre dlhodobý rast tohto odvetvia.



Poisťovne reflektujú na digitálne zmeny v preferenciách spotrebiteľov. Dve tretiny riaditeľov naznačujú, že je potrebné rýchlejšie inovovať a nastaviť svoj biznis model tak, aby bol pripravený držať krok s digitálnou dobou. Investície do inovačných procesov a procesov na včasné odhaľovanie rizík plánuje zvýšiť 68 % riaditeľov poisťovní. Viac ako polovica respondentov zvažuje kooperáciu s inovatívnymi startupmi. "Pandémia odhalila, aké podstatné je pre poisťovne digitálne rásť. Otvorili sa dvere k novým investíciám do inovácií, vďaka ktorým bude pravdepodobne poistenie komfortnejšie a dostupnejšie pre širšiu skupinu klientov," objasnil partner v KPMG na Slovensku, ktorý je zodpovedný za sektor finančných služieb Martin Kršjak.



Odsunutie udržateľnosti na druhú koľaj môže mať negatívny vplyv na firmu a môže viesť k odchodu zamestnancov i klientov. Za podstatné, pri plánovaní investícií do uhlíkovej neutrality, považuje 74 % generálnych riaditeľov v sektore poisťovní vládny stimul. Respondenti berú do úvahy súvislosti medzi ESG (životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie) a finančnou návratnosťou.



Takmer polovica verí, že stratégia ESG má pozitívny vplyv na finančnú výkonnosť. Problémy so správnym definovaním tejto stratégie udržateľnosti však pripustilo až 43 % riaditeľov a pre štvrtinu je veľkou výzvou reportovanie výsledkov v tejto oblasti investorom a iným zainteresovaným stranám.