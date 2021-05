Prieskum: Optimizmus ekonómov rastie

Bratislava 11. mája (TASR) - Index ekonomického sentimentu pokračuje vo výraznom raste aj v apríli. Z marcových 55 bodov vzrástol na nové maximum 87 bodov, čo predstavuje najrýchlejší rast od júna 2020. Za hlavné pozitívne faktory označujú slovenskí ekonómovia postupné uvoľňovanie domácich protipandemických opatrení a vakcináciu. Index aktuálneho stavu slovenskej ekonomiky sa po viac ako roku dostal späť na pozitívne hodnoty. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti CFA Society Slovakia. Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.



Index ekonomického sentimentu meria očakávania slovenských ekonómov ohľadom vývoja ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ekonomika by mala podľa respondentov výraznejšie začať zrýchľovať v druhom kvartáli 2021. Podľa 30 % respondentov bude zlomovým mesiacom máj a podľa 29 % jún. Necelá štvrtina (24 %) respondentov očakáva zlom v treťom kvartáli a osem percent dokonca až po treťom kvartáli 2021. Očakávania zostávajú mimoriadne pozitívne aj pre zahraničie. Pre Eurozónu dosiahol index očakávaní 89 bodov a pre USA 86 bodov, čo taktiež predstavuje nové maximá.



Vyhliadky pre ďalší vývoj na finančných trhoch sa v porovnaní s marcom výrazne zmenili. Čo sa týka vývoja na akciových trhoch, sú respondenti pozitívnejší. Hodnoty v oboch indexoch sa tu vyšplhali na nové pandemické maximá, keď index očakávaného vývoja európskych akcií poskočil zo 49 bodov na 59 bodov, pri amerických to bolo zo 41 bodov na 58 bodov. Pri dlhopisoch sa však trend otočil vo všetkých troch kategóriách. Pri slovenských dlhopisoch klesol index očakávaní z 37 bodov na 30 bodov, pri nemeckých zo 41 bodov na 29 bodov a pri amerických z 53 na 52 bodov.