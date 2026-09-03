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Prieskum: Osem z desiatich študentov si časť peňazí z brigády odkladá
Nejakú formu privyrobenia či brigády tento rok podľa prieskumu plánovalo 77 % študentov.
Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Brigády predstavujú pre mnohých mladých ľudí prvú príležitosť k vlastnému zárobku, väčšina z nich pritom s peniazmi nenakladá impulzívne. Osem z desiatich študentov vo veku 16 až 26 rokov si aspoň časť zarobených peňazí odkladá. Naopak, väčšinu zárobku priebežne minie a nič si neodloží 13 % študentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre UniCredit Bank realizovala v júli agentúra Ipsos na vzorke 1256 mladých respondentov z Česka a Slovenska.
Nejakú formu privyrobenia či brigády tento rok podľa prieskumu plánovalo 77 % študentov. Medzi mladšími vo veku 16 až 20 rokov je to 94 %, v skupine 21 až 26 rokov potom 70 %. Šesť z desiatich študentov očakáva, že si na brigádach zarobí maximálne 1600 eur, príjem nad túto hranicu predpokladá 17,5 % respondentov. Podobné výsledky priniesli aj dáta z Českej republiky.
Osem z desiatich brigádnikov si podľa prieskumu aspoň časť peňazí odkladá na sporenie alebo investície, pričom 38 % odkladá viac ako polovicu svojho zárobku. V Česku si viac ako polovicu odloží vyše 44 % opýtaných. Iba 13 % respondentov uviedlo, že väčšinu zarobených peňazí priebežne minie a na sporenie im nič nezostane. V susednej ČR minie väčšinu zárobku viac ako 17 % mladých.
„Prvý zárobok je pre mladých ľudí dôležitým míľnikom. Prvýkrát získavajú vlastný príjem, s ktorým sa učia hospodáriť a vytvárajú si návyky potrebné do života. Teší nás, že väčšina študentov nepremýšľa len o okamžitej spotrebe, ale časť zarobených peňazí si odkladá. Je to dobrá správa pre ich budúcu finančnú stabilitu,“ zhodnotila hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.
Po absolvovaní letných brigád podľa nej rastie aj objem peňazí prichádzajúcich na študentské účty. U klientov vo veku 15 až 18 rokov banka v posledných troch rokoch eviduje v letných mesiacoch o 50 až 60 % vyšší objem prichádzajúcich platieb ako v januári. U študentov vo veku 19 až 25 rokov predstavuje rozdiel 30 až 40 %.
„V prichádzajúcich platbách na študentské účty sledujeme jasnú sezónnosť - ich objem rastie najmä v lete a tiež na konci roka. Zároveň však v oboch vekových skupinách pozorujeme dlhodobý rast, ktorý môže súvisieť nielen s vyššími odmenami za brigády, ale aj s rastúcim vreckovým a vyššou finančnou podporou od rodičov v reakcii na rast cien,“ doplnila Ďuďáková.
Nejakú formu privyrobenia či brigády tento rok podľa prieskumu plánovalo 77 % študentov. Medzi mladšími vo veku 16 až 20 rokov je to 94 %, v skupine 21 až 26 rokov potom 70 %. Šesť z desiatich študentov očakáva, že si na brigádach zarobí maximálne 1600 eur, príjem nad túto hranicu predpokladá 17,5 % respondentov. Podobné výsledky priniesli aj dáta z Českej republiky.
Osem z desiatich brigádnikov si podľa prieskumu aspoň časť peňazí odkladá na sporenie alebo investície, pričom 38 % odkladá viac ako polovicu svojho zárobku. V Česku si viac ako polovicu odloží vyše 44 % opýtaných. Iba 13 % respondentov uviedlo, že väčšinu zarobených peňazí priebežne minie a na sporenie im nič nezostane. V susednej ČR minie väčšinu zárobku viac ako 17 % mladých.
„Prvý zárobok je pre mladých ľudí dôležitým míľnikom. Prvýkrát získavajú vlastný príjem, s ktorým sa učia hospodáriť a vytvárajú si návyky potrebné do života. Teší nás, že väčšina študentov nepremýšľa len o okamžitej spotrebe, ale časť zarobených peňazí si odkladá. Je to dobrá správa pre ich budúcu finančnú stabilitu,“ zhodnotila hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.
Po absolvovaní letných brigád podľa nej rastie aj objem peňazí prichádzajúcich na študentské účty. U klientov vo veku 15 až 18 rokov banka v posledných troch rokoch eviduje v letných mesiacoch o 50 až 60 % vyšší objem prichádzajúcich platieb ako v januári. U študentov vo veku 19 až 25 rokov predstavuje rozdiel 30 až 40 %.
„V prichádzajúcich platbách na študentské účty sledujeme jasnú sezónnosť - ich objem rastie najmä v lete a tiež na konci roka. Zároveň však v oboch vekových skupinách pozorujeme dlhodobý rast, ktorý môže súvisieť nielen s vyššími odmenami za brigády, ale aj s rastúcim vreckovým a vyššou finančnou podporou od rodičov v reakcii na rast cien,“ doplnila Ďuďáková.