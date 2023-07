Prieskum: Otázka ekológie pri online nákupoch zaujíma 87,4 % ľudí

Bratislava 31. júla (TASR) - Kým na pôde EÚ už padli konkrétne návrhy, ako v najbližších rokoch pri online nákupoch obmedziť objemy balení a využívať opakovane použiteľné obaly, Slovensko sa s touto témou iba začína zoznamovať. Napriek tomu drvivá väčšina Slovákov priznáva, že ekologická otázka ovplyvňuje alebo do budúcna určite ovplyvní výber e-shopu, z ktorého nakúpia. Potvrdil to júlový prieskum verejnej mienky pre slovenský startup Repetito, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1050 respondentov vo veku 18 až 65 rokov.



Dáta z prieskumu ukázali, že 44,7 % ľudí by pri rozhodnutí nakúpiť v danom e-shope kladne ovplyvnil fakt, že sa zameriava na ekologické riešenia, a to napríklad využívaním ekoobalov. Ďalších 42,7 % respondentov uviedlo, že sa zatiaľ nad touto otázkou nezamýšľali, ale budú o tom uvažovať. Len 12,7 % opýtaných tvrdí, že sa o otázky ekológie pri nákupoch cez internet nezaujíma.



"V 80 percentách prípadov sú objednávky zabalené v kartóne a v 20 percentách v plastovom obale," povedal Ivan Štefina, riaditeľ spoločnosti Repetito, ktorá vyvinula vratné obaly pre e-shopové zásielky.



Online obchody však budú na základe pripravovanej európskej legislatívy v dohľadnom čase podľa neho potrebovať viacnásobne použiteľné obaly. "Náš prieskum potvrdil, že e-shopy, ktoré zavádzajú prvky udržateľnosti do svojho podnikania, môžu získať konkurenčnú výhodu a osloviť spotrebiteľov, ktorých popri cene, kvalite či recenziách produktov zaujíma aj vplyv online nákupov na životné prostredie," doplnil Štefina.



Online nákupy výrazne zatraktívnila pandémia, pričom z prieskumu vyplýva, že nakupovaniu výlučne v kamenných prevádzkach ostalo verných iba 8 % ľudí. Až 70 % opýtaných využíva online nákup jeden- až trikrát mesačne, 16 % takto nakupuje štyri- až päťkrát za mesiac a 6 % viac ako päťkrát.



Prieskum taktiež potvrdil, že pre ľudí je pri online nákupe okrem ceny dôležitá najmä kvalita tovaru (54,4 %), recenzie a hodnotenie iných zákazníkov (39 %), jasný a jednoduchý proces objednávania (34,8 %), ale aj časová dostupnosť kupovaného produktu (25,3 %) či reputácia daného e-shopu (23,3 %). Pri tejto otázke mohli respondenti vybrať viacero faktorov, ktoré sú pre nich dôležité.