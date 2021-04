PRIESKUM: Pandémia mala vplyv na schopnosť občanov splácať záväzky

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu mala vplyv na schopnosť občanov splácať záväzky. Najčastejšou príčinou neskorého splácania v minulom roku bola strata zamestnania, a to u viac než dvoch pätín Slovákov. Ukazuje to prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zaoberá správou pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Ako druhú najčastejšiu príčinu neplnenia svojich finančných záväzkov uvádza viac ako 22 % Slovákov vysoké splátky súvisiace s niektorými úvermi. Tie boli problémom pre obyvateľov s osobnými príjmami do 330 eur mesačne a osoby staršie ako 55 rokov. Ďalšia pätina Slovákov nesplácala svoje záväzky z dôvodu choroby, či už vlastnej, alebo člena rodiny. Vládne nariadenia spôsobili prechod na distančný spôsob vzdelávania, čo znamenalo nutnosť zabezpečiť technické vybavenie pre deti. Nové výdavky ako dôvod nesplácania záväzkov uvádzali najmä Slováci žijúci v domácnosti s tromi a viac deťmi, či ženy na rodičovskej dovolenke.



V priebehu minulého roka hrali úlohu stále nízka nezamestnanosť a čiastočne aj vládne opatrenia na zmiernenie ekonomického dosahu pandémie ochorenia COVID-19. "V súvislosti s koronavírusom sme začiatkom minulej jari zaznamenali u našich klientov obavy z neschopnosti splácať svoje záväzky. Ľudia začali odkladať splátky a kumulovať úspory, aby dokázali platiť najnutnejšie výdavky. Lenže už koncom jari sa väčšina vracala k pravidelnému splácaniu. Veľkú úlohu v tom zohrali osobné úspory. Tomu zodpovedá i výsledok prieskumu, podľa ktorého len 8 % Slovákov sa nedarilo splácať v riadne stanovenom termíne," vysvetľuje generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.



Problémy so splácaním postihli najviac podnikateľov, živnostníkov a nezamestnaných. V ekonomicky ťažkých časoch hrajú zásadnú úlohu úspory, podľa prieskumu si ich netvorí 31 % Slovákov. "Stačí, aby sa na nejaký čas znížil príjem domácnosti, napríklad počas čerpania ošetrovného, a môžu sa vyskytnúť problémy so splácaním. Alebo môže prísť neočakávaný väčší výdavok, čo bolo dôvodom problémov so splácaním u každého šiesteho dlžníka (16 %). Jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť úspory, môže byť pozorné sledovanie príjmov a plánovanie výdavkov," opisovala Palendalová.



Problémom sa podľa nej dá predísť aj aktívnou komunikáciou s veriteľmi. Každý piaty respondent s dlhmi po splatnosti uviedol ako dôvod nesplácania dlhy v rodine, ale v takýchto prípadoch sa dá s veriteľmi dohodnúť na úprave splátkového kalendára či odložení splátok.