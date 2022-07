PRIESKUM: Pandémia neporazila chuť Slovákov na pivo s priateľmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 3. júla (TASR) - Zvyklosti Slovákov týkajúce sa návštevy gastrozariadení (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne) sa vracajú do stavu pred pandémiou iba postupne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) na vzorke 1004 respondentov uskutočnila spoločnosť 2muse v máji 2022.Takmer polovica Slovákov stále nenavštevuje gastroprevádzky rovnako často ako pred pandémiou. Mnohí to však majú v pláne zmeniť. Podľa prieskumu sa totiž spoločnosť priateľov, chuť čapovaného piva a atmosféra v podniku nedá doma nahradiť.Necelá tretina opýtaných v prieskume uviedla, že podniky navštevujú rovnako často ako pred pandémiou. Až 27 % respondentov však do podnikov chodí menej ako predtým a neplánujú to zmeniť. Ďalšia skupina opýtaných (21 %) takisto aktuálne jedlo a nápoje konzumuje doma, svoje zvyky však chcú čoskoro vrátiť "".Podľa vyjadrenia respondentov sa Slováci počas pandémie a obmedzenej prevádzky podnikov najviac tešili na čapované pivo (až 47 % opýtaných). Nasledovali čapované nealko nápoje (21 %), sýtené nealko nápoje (18 %) a radlery (14 %).Kvalita a chuť čapovaného piva zároveň patrí medzi najčastejšie uvádzané dôvody, prečo si tento nápoj Slováci vychutnávajú radšej v podniku. Tento dôvod uviedlo 48 % respondentov, ktorí si na pivo zájdu aj mimo domu. Ďalšou motiváciou je možnosť vychutnať si pivo v spoločnosti priateľov (56 %) a atmosféra podniku (30 %). Nealkoholické pivo či radler si v gastroprevádzkach vychutnávajú najradšej počas letných športových aktivít (40 %).Otvorené podniky však napriek týmto zisteniam svedčiacim o popularite čapovaného piva a nápojov vyrobených na jeho báze zatiaľ Slováci objavujú iba postupne. Svoju rolu pravdepodobne zohráva aj psychologický aspekt - pandémia ľudí naučila väčšej opatrnosti a stali sa aj o niečo uzavretejšími." uviedol výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík.SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.