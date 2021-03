Prieskum: Pandémia zvýšila digitálne zručnosti pracovníkov

Bratislava 22. marca (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zrýchlila zvyšovanie digitálnych zručností, kľúčové skupiny pracovníkov však nenapredujú a ľudia nemajú rovnaké príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie. Ukázal to prieskum spoločnosti PwC. Na prieskume sa zúčastnilo 32.500 pracovníkov v 19 krajinách sveta.



Keďže pandémia urýchlila množstvo trendov v spôsobe práce, 60 % respondentov sa obáva, že automatizácia ohrozuje mnoho pracovných miest, 48 % si myslí, že tradičné zamestnanie už v budúcnosti nebude, a 39 % ľudí hovorí, že je pravdepodobné, že ich náplň práce bude do piatich rokov nepotrebná.



Na druhej strane, 40 % respondentov potvrdilo, že ich digitálne zručnosti sa počas lockdownu zlepšili. "Až 77 % je pripravených naučiť sa nové zručnosti alebo úplne sa preškoliť a 74 % považuje školenie za záležitosť osobnej zodpovednosti," podotkla spoločnosť.



Prieskum tiež odhalil, že existujú rozdiely v prístupe k príležitostiam na zvyšovanie kvalifikácie. Kým 46 % ľudí s postgraduálnym vzdelaním tvrdí, že zamestnávateľ im dáva veľa príležitostí na zdokonalenie svojich digitálnych zručností, len 28 % ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou hovorí to isté. "V odvetviach ako maloobchod alebo doprava, ktoré sú najohrozenejšie veľkými zmenami biznis modelov, to tvrdí len 25 %, respektíve 20 % pracovníkov, kým v bankovníctve až 42 %," dodala spoločnosť.



"Ak budú súčasné vzorce prístupu k odbornému vzdelávaniu pretrvávať, zvyšovanie kvalifikácie zvýši sociálnu nerovnosť, hoci by malo ísť o pravý opak," podotkol líder v spoločnosti Bhushan Sethi.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že práca z domu bude využívaná aj po ukončení pandémie. Z tých, ktorí môžu pracovať na diaľku, 72 % tvrdí, že uprednostňujú kombináciu práce z domu a z kancelárie. Ďalších 9 % uvádza, že by sa chcelo vrátiť do svojho tradičného pracovného prostredia. "Postoj ľudí k práci z domu sa tiež mení podľa miesta, kde žijú, čo poskytuje ďalšie dôkazy o tom, ako pandémia zvýšila rozdiely medzi ľuďmi," podotkla spoločnosť s tým, že ľudia v metropolách (66 %) budú s väčšou pravdepodobnosťou zastávať pozície, ktoré je možné vykonávať z domu, ako tí, ktorí žijú na vidieku (44 %).