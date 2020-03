Prieskum: Nákupná panika v treťom marcovom týždni ustala

Bratislava 30. marca (TASR) - Nákupná panika v treťom marcovom týždni ustala. Spotrebitelia však stále míňajú v obchodoch výrazne viac ako pred rokom. Vyplýva to z aktuálneho maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen.



Podľa prieskumu sa v treťom marcovom týždni (od 16. do 22. marca) spomalil rast tržieb oproti predchádzajúcemu roku. Druhý marcový týždeň bol rekordný z pohľadu obratu aj tempa rastu obratu, keď tržby presiahli výškou aj predveľkonočný týždeň.



V treťom marcovom týždni sa rast tržieb už spomalil na 14 %, avšak stále nedosahuje tempo rastu týždenných obratov pred vypuknutím nákupnej horúčky vplyvom pandémie nového koronavírusu.



Zaujímavý je podľa prieskumu pohľad na výrazný prepad tržieb v drogériách, ktoré zaznamenali v druhom marcovom týždni extrémny nárast takmer o 60 % oproti minulému roku. Avšak v treťom týždni už boli slovenskí spotrebitelia dostatočne zásobení, a tak sa obrat drogérií dostal dokonca do poklesu o -0,1 % oproti rovnakému týždňu minulého roka.



Nielsen Holdings je globálna výskumná a analytická spoločnosť. Je súčasťou burzového indexu S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac než 90 % svetovej populácie.