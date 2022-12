PRIESKUM: Pätina ľudí by si bola ochotná požičať na vianočné darčeky

Bratislava 12. decembra (TASR) - Na vianočné darčeky pre rodinu plánujú dať Slováci najčastejšie, a to tretina z nich, do 300 eur. Pätina ľudí žijúcich na Slovensku by si bola ochotná na darčeky požičať, pričom najčastejšie míňajú na darovanie elektroniky. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Kariéra.sk Katarína Tešla na základe prieskumu s viac ako 6100 respondentmi.



Doplnila, že najviac na vianočné darčeky míňajú Slováci na elektroniku (42 %), knihy (37 %) a detské hračky (35 %). Patrí tam tiež oblečenie, kozmetika, dovolenky, zájazdy a darčekové poukazy.



Na darčeky plánuje najviac Slovákov, 30 %, minúť do 300 eur. Pomerne vysoké zastúpenie je aj pri nižších sumách, čo podľa slov spoločnosti dokazuje, že Slováci sa snažia šetriť alebo nemajú na sviatky dostatok financií. Do 100 eur plánuje minúť 21 % opýtaných a do 50 eur chce utratiť približne 17 % respondentov.



Do 500 eur chce minúť 15 % opýtaných a do 1000 eur plánuje utratiť 7 % respondentov. Do 2000 eur sa chcú zmestiť 2 % dopytovaných a necelých 7 % nemá problém nakúpiť darčeky do 5000 eur, vyplynulo z prieskumu.



Pätina jeho respondentov by si na tohtoročné darčeky potrebovala požičať. Najviac, 30 % opýtaných, odpovedalo, že by si potrebovali požičať do 300 eur.



"Pred Vianocami sa zíde každé euro navyše a ešte stále je tu možnosť radšej privyrobiť si peniaze navyše napríklad na vianočných brigádach, ako zbytočne sa pred sviatkami zadlžiť," uviedla Tešla. "V rámci celoročných povolaní stúpa dopyt po pracovníkoch najmä pri pozíciách v oblasti distribúcie, prepravy, predaja a služieb zákazníkom," uzavrela.