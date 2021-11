PRIESKUM: Pätina významných spoločností zmenší svoje kancelária

Bratislava 21. novembra (TASR) - Firmy zavádzajú hybridný model práce a investujú do zdieľaných kancelárií. Pätina riaditeľov významných globálnych firiem ešte plánuje obmedziť, alebo už aj zmenšila svoje kancelárske priestory. Ide však o pokles oproti vlaňajšku, kedy takto premýšľalo skoro 70 % veľkých firiem. Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti KPMG, ktorý realizovala na vzorke 1325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA.



"Riaditelia sa v súčasnosti snažia zvýšiť investície do zdieľaných kancelárskych priestorov a 37 % z nich prechádza na dlhodobý hybridný model," skonštatovala spoločnosť s tým, že zamestnanci tak pracujú z domu približne dva dni v týždni.



Lídri veľkých spoločností tak v súčasnosti namiesto obmedzovania kancelárií premýšľajú skôr nad novým spôsobom práce a flexibilnejšími pracovnými podmienkami. Významný posun vidia realizátori prieskumu pri zvažovaní zdieľaných priestorov, tie totiž ešte pred pol rokom zvažovalo len 14 % lídrov globálnych firiem.



Prieskum tiež ukázal nový trend, že spoločnosti začínajú zamestnávať nových zamestnancov, ktorí pracujú primárne z domu. Štyria z desiatich respondentov takto ponúkajú home office pozície, aby boli atraktívnejší pre najlepšie talenty na pracovnom trhu.



"Generálni riaditelia si uvedomujú, že spolu s plánmi na rast treba myslieť aj na ľudí v ich spoločnosti. Pozornosť lídrov sa voči odmenám a pozitívnym stimulom pre zamestnancov od posledného pol roka zvýšila z 10 % na 28 %," poznamenala spoločnosť s tým, že dôraz sa kladie čoraz viac na motiváciu a digitálnu kvalifikáciu zamestnancov.