Prieskum: Platby za obedy v reštauráciách presiahli v decembri 8 eur

Bratislava 14. januára (TASR) - Priemerné platby za obedy v reštauráciách počas pracovného času prekročili v decembri 2022 prvýkrát na celom Slovensku osem eur. V novembri sa tak stalo len v troch krajoch. Ukazujú to najnovšie dáta TRC indexu spoločnosti Edenred.



Do týchto platieb stravovacou kartou sú zarátané vždy celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu. Priemerný účet za celý minulý rok presiahol 7,6 eura, kým v roku 2021 to bolo 7,05 eura.



Najviac, 8,82 eura, platili v poslednom mesiaci minulého roka za obedy ľudia v Košickom kraji. Na druhej priečke sa umiestnili Trnavský a Žilinský kraj (zhodne po 8,71 eura). Nasledujú Nitriansky (8,67 eura), Prešovský (8,52 eura), Banskobystrický (8,41 eura), Trenčiansky (8,22 eura) a Bratislavský kraj (8,05 eura).



"Vláda síce schválila zvýšenie príspevku na stravu, ktorý je od januára 6,80 eura, ale táto suma nestačí na plnohodnotné teplé jedlo. Z našich prieskumov zároveň vyplýva, že pri raste cien majú ľudia tendenciu šetriť na kvalite jedla," povedala Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Dôsledky takéhoto šetrenia môžu mať podľa nej tzv. dominový efekt. "A to od zvýšenej chorobnosti a zníženej výkonnosti ľudí až po zvýšené náklady zamestnávateľov aj štátu. Z našich skúseností vyplýva, že zamestnávatelia môžu výškou príspevku do veľkej miery ovplyvňovať kvalitu stravy, a teda aj kvalitu života svojich zamestnancov," doplnila.



Medziročné porovnanie dát tiež ukazuje, že za posledných 12 mesiacov stúpla výška platieb za obedy v reštauráciách najviac v Trenčianskom kraji, a to až o 61 %. V decembri 2021 tam totiž účty za obed dosahovali 5,1 eura. Najmenší medziročný rozdiel sa zaznamenal v Bratislave, kde platby stúpli len o 5 %. Podobné to bolo aj pri pohľade na výšku platieb za posledných šesť mesiacov. Od júna stúpli najviac v Trenčianskom kraji (49 %) a najmenej v Bratislavskom (10 %), kde výška účtov v prvom polroku 2022 dokonca klesala.



Vlaňajšok zároveň priniesol celoslovenské dorovnanie cien obedov. Kým v decembri 2021 bol nominálny rozdiel v platbách medzi jednotlivými krajmi aj vyše dvoch eur, v poslednom mesiaci roka 2022 to bolo už len 77 centov.



"Rozdiel v príjmoch v jednotlivých krajoch však zostal nezmenený. Nedá sa očakávať, že zníženie DPH pre gastrosektor prinesie zásadné zníženie cien. Čo však nemožno vylúčiť je zhoršenie pracovnej výkonnosti a zdravia zamestnancov, pokiaľ sa nebudú plnohodnotne stravovať," dodala Bachratá.