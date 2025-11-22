Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Platobná disciplína Slovákov sa zlepšila

Z prieskumu vyplynulo, že platobná disciplína Slovákov sa zlepšuje, pričom 81% spotrebiteľov platí svoje účty načas, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako vlani.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Celková platobná disciplína Slovákov sa zlepšila a prekonáva európsky priemer. Avšak časť spotrebiteľov, ktorí s platbami meškajú, čelí vážnejším a systematickejším problémom než kedykoľvek predtým. Vyplýva to z prvých publikovaných výsledkov prieskumu European Consumer Payment Report (ECPR) 2025 spoločnosti Intrum.

„Náš prieskum ukazuje, že Slováci sa v správe peňazí za posledné roky citeľne zlepšili. Upratali si výdavky, tvoria si núdzový fond a posilnili platobnú disciplínu. Za zlepšenými číslami sa však vynára aj rastúce napätie. Každá piata slovenská domácnosť zápasí s nedostatkom a viac ako polovica z nich priznala, že s platbami mešká chronicky,“ uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.

Počet osôb, ktoré majú problém splácať svoje dlhy, sa medziročne takmer strojnásobil zo 4 % v roku 2024 na 11 % v aktuálnom roku. Súčasne každý piaty Slovák mešká s platbami, pričom viac ako polovica z nich mešká pravidelne. Ide o desaťnásobný medziročný nárast opakovaných neplatičov a zároveň najhorší výsledok od roku 2019.

Varovným znakom je podľa odborníkov aj príčina omeškaní. Kým ešte vlani väčšina súvisela so zábudlivosťou a s nepozornosťou, dnes dominuje oveľa vážnejší dôvod, a to nedostatok financií. Tento problém uviedlo 44 % Slovákov, čo je viac než dvojnásobný nárast oproti roku 2024.

„Celkové dobré čísla platobnej disciplíny nesmú zakryť rastúcu finančnú priepasť. Stredná trieda, donedávna opora ekonomiky, začína strácať rezervy a pociťuje napätie. Ľudia s nízkym príjmom a mladí dospelí majú problémy poradiť si so svojimi dlhmi. Skutočná prosperita spoločnosti sa nemeria len včasnými platbami, ale aj tým, ako sa darí ľuďom, ktorí balansujú na hrane,“ dodal Musil.
