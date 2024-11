Prieskum: Platové rozdiely vníma v SR ako problém vyše polovica žien

Bratislava 15. novembra (TASR) - Rozdielne finančné ohodnotenie mužov a žien vníma na Slovensku vyše polovica žien ako problém. Rovnaký názor zdieľa len 29 % mužov a 38 % mužských respondentov to nepovažuje za problém. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti Alma Career (AC), ktorý sa realizoval cez portál Paylab.com na vzorke 24.000 ľudí v Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Severnom Macedónsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Česku a na Slovensku.



"Otázka rozdielneho odmeňovania mužov a žien je výraznejšia v strednej Európe a Pobaltí ako v juhovýchodnej Európe. Zatiaľ čo v prvých dvoch regiónoch považuje odlišné platové ohodnotenie za výrazný problém viac ako polovica žien, na Balkáne tento názor zdieľa menej ako tretina žien," uviedla AC.



Doplnila, že na Balkáne nevníma rozdielne odmeňovanie žien a mužov vôbec ako problém 36 % žien. Z prieskumu vyplynulo, že v Lotyšsku a Česku nie je rozdiel v platoch problém pre 12 % žien a v Severnom Macedónsku až pre polovicu z nich. Na Slovensku to nevníma negatívne len viac ako desatina žien. Tretina slovenských mužov a žien tento problém registruje, ale nepovažuje ho za veľký.



"Prieskum poukazuje na to, že významná väčšina respondentov, teda dve tretiny, sa pri poslednej zmene zamestnania usilovala o vyššie platy. Zaujímavé je, že 28 % účastníkov sa usilovalo o rovnaký plat, zatiaľ čo menšia skupina, celkovo desať percent, dokonca hľadala nižšie platy ako na predchádzajúcej pozícii," priblížil obchodný riaditeľ AC Vesa - Pekka Kirsi.



Zmena práce môže byť podľa AC v čase veľkého počtu pracovných ponúk a konkurenčného boja o zamestnancov jedným z nástrojov na dosiahnutie vyššieho príjmu. Pri poslednej zmene práce si až 54 % žien a 61 % mužov pracujúcich na Slovensku pýtalo na pohovore vyšší plat, ako mali v predchádzajúcom zamestnaní. Motiváciou na pýtanie si vyššej mzdy boli najčastejšie roky skúseností, inflácia, zvýšená kvalifikácia či vyššia pozícia. Nižší plat si pýtalo len 12 % žien a 11 % mužov, a to z dôvodu ponúkanej mzdy v uvedenej pracovnej ponuke, alebo že v predchádzajúcom zamestnaní mali veľmi vysoký plat, a tak reálne nežiadali o rovnaký.



"Spomedzi tých žien pracujúcich na Slovensku, ktoré si na poslednom pohovore pýtali vyšší plat, žiadala polovica zvýšenie do desať percent. O vyše 20 % viac žiadala pätina. U mužov si pýtalo o toľko vyšší plat až 35 %," uzavrela spoločnosť.