Prieskum: Platy každoročne rastú, no netýka sa to každého Slováka

Bratislava 16. augusta (TASR) - Firmy zvyšujú mzdu každoročne 59 % Slovákov, približne osmine sa mzda nezvýšila už dva roky a šestine pracujúcich zamestnávatelia nepridali od ich nástupu do práce. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia.



Priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku už niekoľko rokov rastie, pričom v prvom štvrťroku 2024 podľa agentúry vzrástla o 5,6 %. V hospodárstve si zamestnanci medziročne prilepšili o deväť percent na 1447 eur. Z dôvodu vysokej inflácie, ktorá minulý rok dosiahla 15,4 %, sa zamestnanci dočkali aj lepšieho finančného ohodnotenia.



"Podľa týchto čísiel by sa mohlo zdať, že nám zamestnávatelia každoročne pridávajú približne po stovke, minulý rok dokonca viac než 120 eur. Ide však len o čaro štatistiky. Priemerná mzda totiž neznamená, že takúto sumu vidí na výplatnej páske väčšina ľudí. Ak napríklad jeden vo firme zarába 5000 eur a ďalší štyria 1000 eur, v priemere je mzda všetkých piatich 1800 eur. Podobne ani priemerný rast miezd nehovorí o tom, že by rástli všetkým a rovnakým tempom," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.



Doplnil, že ide iba o zvýšenie takzvaného hrubého príjmu, z ktorého sa musia ešte odpočítať odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavky na daň. V júni 2024 sa podľa neho mesačná nominálna mzda pohybovala od 759 eur v reštauráciách a pohostinstvách až po 2419 eur v sektore IT a komunikácií. Vlani dosiahla priemerná hrubá mzda na Slovensku 1628 eur, pričom v Bratislavskom kraji na lepšie platených pozíciách to bolo vyše 2000 eur. V roku 2022 Slováci v priemere zarábali viac ako 1500 eur a rok predtým o stovku menej.



Rovnaký prieskum o platových podmienkach agentúra realizovala aj v susednom Česku, kde každoročné zvýšenie mzdy dostáva 61 % zamestnancov. V porovnaní so Slovenskom tak ide len o mierne zlepšenie. Zvýšenia platu od nástupu do zamestnania sa nedočkalo 15 % Čechov, čo je zhodné percentuálne hodnotenie so Slovenskom.



"Česi však zarábajú o čosi viac ako Slováci, priemerná nominálna hrubá mesačná mzda v 1. štvrťroku podľa Českého štatistického úradu dosahovala 43.941 Kč, teda 1777,26 eura. To je o 2884 Kč alebo o rovných sedem percent viac než v rovnakom období minulého roka a o približne deväť percent viac ako na Slovensku," dodal Malo.