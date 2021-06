Prieskum: Počas pandémie sa zvýšil záujem o flexibilné kancelárie

Bratislava 15. júna (TASR) - Pandémia zvýšila záujem firiem o moderné, ekologické a flexibilné kancelárie. Tento trend sa podľa odborníkov vyvíjal najdynamickejšie v strednej a východnej Európe. Poukazuje na to report globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Aj keď podľa riaditeľa prenájmu kancelárskych priestorov Olivera Galatu na Slovensku nebol až taký preferovaný flexibilný spôsob práce, je možné očakávať, že aj tu nastanú v budúcnosti zmeny. "Naše skúsenosti s pandémiou môžu mať vplyv na budúce zmýšľanie firiem z rôznych oblastí podnikania. Predpokladáme však, že takéto zmeny by sa mali dotknúť primárne menších spoločností, ktoré potrebujú buď flexibilne znižovať, alebo naopak, sezónne zvyšovať počty svojich zamestnancov," opisuje Galata.



Odborníci spoločnosti tiež hovoria o rovnováhe na slovenskom trhu. Dôvodom je, že 88 % poskytovateľov takýchto priestorov predstavujú tuzemské spoločnosti, zatiaľ čo zvyšných 12 % majiteľov je z iných častí regiónu spoločnosti.



V súčasnosti je na Slovensku jeden poskytovateľ flexibilných priestorov, ktorý je nezávislý. Zvyšných 95 % týchto priestorov tvoria také, ktoré sú podporované samotnými prenajímateľmi. Podľa zistení spoločnosti sa najviac takýchto priestorov nachádza v Londýne, kde dosahujú pomer takmer šesť percent z celkového počtu kancelárií. V Európe je toto číslo na úrovni dvoch percent.



Najväčší poskytovatelia takýchto priestorov na Slovensku sú v Bratislave. Report poukazuje na to, že priemerný coworkingový priestor v hlavnom meste ponúka na prenájom 185 miest na prácu. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu pandémie nového koronavírusu spoločnosť zaznamenala zvýšený dopyt po priestoroch zo strany nájomcov. Odborníci spoločnosti očakávajú, že v treťom a štvrtom kvartáli tohto roku sa bude záujem o flexibilné priestory zvyšovať. O tomto raste sú presvedčení aj prenajímatelia priestorov. Podľa nich súčasná situácia zdôrazní potrebu kancelárskych priestorov.



Report spoločnosti odkrýva zaujímavosti o flexibilnej práci, ale aj rozdiely či podobnosti jednotlivých krajín a miest v rámci regiónu spoločnosti. Report zahŕňa výsledky z 12 krajín tohto regiónu vrátane Slovenska.