Prieskum: Počet e-mailových útokov vlani narástol o takmer 200 %

Bratislava 24. februára (TASR) - V druhej polovici vlaňajška došlo k medziročnému nárastu kybernetických e-mailových útokov o takmer 200 %. Od júla do decembra 2024 sa takmer 50 % opýtaných používateľov stalo aspoň raz terčom e-mailového útoku. Vyplýva to zo správy spoločnosti Acronis, o ktorej informovala v pondelok.



"Zvýšil sa aj počet e-mailových útokov na poskytovateľov spravovaných služieb (MSP). Nie je prekvapením, že preferovaným vektorom útoku používaným útočníkmi na prienik do sietí MSP bol phishing, pričom 33 % z nich zažilo e-mailové phishingové kampane. Tesne za nimi nasledovalo zneužitie protokolu RDP a iných nástrojov vzdialeného prístupu," uviedla spoločnosť.



Správa ukázala, že 31,4 % všetkých e-mailov prijatých v druhej polovici vlaňajška tvoril spam, pričom 1,4 % obsahovalo malvér alebo phishingové odkazy. Zo všetkých typov e-mailových útokov dominoval práve phishing so 74-percentným podielom. Vlani bol taktiež zaznamenaný päťpercentný nárast ransomvérových útokov, pričom mnohé z nich boli zamerané konkrétne na MSP a kritické odvetvia, ako je doprava, zdravotníctvo a výroba.



Spoločnosť vo štvrtom kvartáli vlaňajška zablokovala viac ako 48 miliónov škodlivých adries URL na koncových bodoch, čo predstavuje sedempercentný nárast oproti tretiemu kvartálu. Zo správy taktiež vyplýva, že útočníci používali personalizované taktiky a stratégie založené na umelej inteligencii, aby zneužili zraniteľnosti a požadovali vyššie výkupné. "Tento trend odráža posun k sofistikovanejším rozsiahlym útokom zameraným na maximalizáciu vplyvu útokov a finančného zisku," dodala spoločnosť.



"Aktuálne vydanie správy upozorňuje na alarmujúci nárast útokov generovaných umelou inteligenciou a rastúcu sofistikovanosť ransomvérových kampaní," uzavrel CISO spoločnosti Gerald Beuchelt.