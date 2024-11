Prieskum: Počet obyvateľov SR s omeškanými platbami narástol na 27 %

Bratislava 12. novembra (TASR) - Svoje účty uhrádza načas asi 71 % obyvateľov Slovenska. Narástol však počet tých, ktorí účty opakovane uhradili neskoro, a to na asi 27 %. Vyplýva to z prieskumu European Consumer Payment Report 2024 spoločnosti Intrum. Zúčastnilo sa ho 20.000 spotrebiteľov a z toho 1000 obyvateľov Slovenska.



"Zvýšil sa počet tých, ktorí opakovane uhradili účty neskoro. Spotrebitelia majú ešte slabú dôveru v pozitívny vývoj ekonomiky. Schopnosť splácať účty je skôr o tom, že domácnosti museli upraviť svoje výdavkové návyky, aby efektívnejšie zvládali finančné tlaky," uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.



Z prieskumu vyplýva, že po disciplíne v období korona krízy až 27 % respondentov uviedlo skúsenosť s omeškanými platbami. K opätovnému nárastu došlo už vlani. "Výkyvy sú celkovo mierne a zdanlivo by sa dalo hovoriť o stabilnej situácii. Posun však nastal v počte neskoro uhradených účtov. V tomto roku v porovnaní s predošlými piatimi je najväčší podiel tých osôb, ktoré neuhradili dva až štyri účty," objasnila spoločnosť.



Rozdiely medzi mužmi a ženami sú podľa prieskumu značné. Oneskorené platby priznáva 18 % žien. U mužov je to dvojnásobne viac, a to až 36 %. Muži tiež častejšie čelia problémom s úhradou viac ako jednej faktúry. Ďalším odlišovacím faktorom je vek. Mladí do 21 rokov a seniori nad 65 vykazujú vysokú platobnú disciplínu. S dodržaním splatnosti majú väčšie ťažkosti stredné ročníky.



Výsledky prieskumu ukázali, že najčastejším dôvodom omeškania je jednoduché zabudnutie (48 %). Klesol podiel tých, ktorí sa oneskorili pre nedostatok financií, a to z vlaňajších 38 % na tohtoročných 19 %. Naopak, mierne narástol počet ľudí zápasiacich s technickými prekážkami (18 %).



"Dokopy 34 % respondentov uviedlo, že nechceli zaplatiť, alebo výška účtu bola taká malá, že si mysleli, že nezáleží na jeho úhrade, alebo neverili, že veriteľ podnikne nejaké kroky kvôli nezaplatenému účtu," uzavrela spoločnosť.