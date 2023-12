Prieskum: Podiel privátnych značiek potravín je na historickom maxime

Bratislava 28. decembra (TASR) - Podiel privátnych značiek potravín na pultoch obchodov dosiahol v roku 2023 historické maximum a dostal sa na úroveň 26,8 %. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Podiel vystavenia privátnych značiek potravín v obchodoch podľa prieskumu medziročne narástol o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.) v porovnaní s rokom 2022. Podľa PKS ide o historicky najvyššiu nameranú hodnotu od začiatku merania v roku 2013. "Viac ako štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v slovenských retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25 %. Najviac sú zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (54 %) a hypermarketoch (22 %). Najnižší podiel privátnych značiek je podľa prieskumu v malých predajniach (18 %) a supermarketoch (17 %).



Najčastejšie sa pod privátnou značkou predávajú mlieko (58 %), balené mäsové výrobky - nemrazené (46 %), mliečne výrobky - prírodné syry (43 %) a cestoviny (42 %). Najnižší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách víno (11 %), pivo (12 %), liehoviny a destiláty (12 %) a nečokoládové cukrovinky (15 %).



Venhartová spresnila, že významnejší nárast podielu privátnych značiek, a to o tri p. b., zaznamenali pri nečokoládových cukrovinkách i liehovinách a destilátoch. Naopak, poklesli privátne značky v kategórii oleje, a to o päť p. b.



Z prieskumu tiež vyšlo, že pri podiele 27 % privátnych značiek je 18 % zahraničných a deväť percent slovenských.



PKS uskutočnila aj v roku 2023 prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum sa robil osobným zberom dát v 360 predajniach potravinových reťazcov po celom Slovensku. Terénny zber údajov vykonávali v marci 2023. Prieskum komora robí už od roku 2013.