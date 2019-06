Prieskum: Podiel slovenských výrobkov v obchodoch mierne rastie

V porovnaní samosprávnych krajov je najviac slovenských potravín v obchodoch v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom samosprávnom kraji.

Bratislava 12. júna (TASR) - Podiel slovenských výrobkov v predajniach už druhý rok po sebe mierne rastie a v obchodoch je v súčasnosti 38,6 % domácich výrobkov. Oproti roku 2018 ide o nárast o 0,9 percentuálneho bodu. Slovensko sa tak vrátilo na úroveň roku 2016. Najviac slovenských výrobkov ponúkajú obchodné reťazce COOP Jednota a CBA, vyplýva z marcového a aprílového prieskumu agentúry Go4insight realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS).



Podiel slovenských výrobkov v obchodoch priebežne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017. "Po šiestich rokoch, keď sme sledovali trvalé znižovanie podielu vystavených slovenských výrobkov, zaznamenávame už druhý rok mierny nárast," povedal prezident PKS Daniel Poturnay.







Na to, aby podiel rástol výraznejším tempom, je však podľa Poturnaya treba prijať zo strany vlády nevyhnutné proaktívne opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu. Malo by ísť o zavedenie finančných nástrojov na technologickú obnovu a inovácie v potravinách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je podľa PKS takejto podpore pozitívne naklonené, no rokovania doteraz neukončili. "Zatiaľ nám nebol predstavený finančný rámec, ktorý závisí aj od ministerstva financií," dodal Poturnay.







Lídrom v podiele zastúpenia slovenských výrobkov bol aj v tomto roku reťazec COOP Jednota s 58 % a CBA s 49 % slovenských výrobkov. Dlhodobo najmenej slovenských výrobkov, a to 18 %, má vo svojich regáloch reťazec Lidl. Vo všetkých reťazcoch okrem CBA podiel slovenských výrobkov oproti ostatnému prieskumu narástol.



Podľa výrobkov malo najvyššie zastúpenie mlieko so 70 %, voda a minerálne vody s 58 % a pivo s vínom po 51 %. "Slovenské potraviny s vyšším stupňom spracovania a vyššou pridanou hodnotou majú na pultoch nižšie zastúpenie," upozornil Poturnay.



V porovnaní samosprávnych krajov je najviac slovenských potravín v obchodoch v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Podľa Rastislava Kočana zo spoločnosti Go4insight je podiel slovenských výrobkov ovplyvnený veľkosťou obchodov a reťazcov. Najmenej slovenských výrobkov, a to 34 %, je na pultoch v Bratislavskom samosprávnom kraji. "Ponuka v Bratislave je ovplyvnená tým, že je tu najviac hypermarketov a supermarketov," vysvetlil Kočan. Podľa Poturnaya je to dôkazom, že vyšší alebo nižší podiel slovenských výrobkov v obchodoch nesúvisí s ich cenou.



Potravinárska komora Slovenska monitoruje podiel slovenských výrobkov v našich obchodoch už od roku 2011 s rovnakou metodológiou. Najnovší prieskum realizovali v 360 predajniach potravinových reťazcov po celom území Slovenska.