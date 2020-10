PRIESKUM: Podľa stavebníkov bude vznik MIRRI prínosom pre ich sektor

Bratislava 21. októbra (TASR) – Stavebníci si myslia, že vznik Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude pre ich sektor prínosom, a to najviac v zlepšení implementácie fondov. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce.



Prínos vzniku ministerstva pre sektor stavebníctva vidí 79 % opýtaných stavebných firiem. "Možné zlepšenie hodnotia firmy 6,5 bodmi z 10 možných, kedy 10 znamená maximálny prínos pre stavebníctvo," dodala spoločnosť.



"Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá hlavne podpora regiónov formou regionálnych príspevkov na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch. Aktuálne je veľkou otázkou koordinácia podpory EÚ na ozdravenie ekonomiky," uviedol riaditeľ cementárne Anton Barcík s tým, že vláda musí pripraviť rozdelenie týchto peňazí do jednotlivých oblastí a nie je jasné, koľko bude smerovať do investičných projektov súvisiacich s výstavbou. Za pozitívnu správu tiež považuje, že MIRRI deklarovalo jednoduchšie čerpanie európskych peňazí.



Ako dodal riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný, stavebné firmy veria, že sa zlepší a zjednoduší čerpanie eurofondov už v nasledujúcom období. "Zatiaľ je priskoro na hodnotenie," dodáva.



Okrem toho však stavebníci vidia prínos nového ministerstva aj v zefektívnení legislatívnej činnosti a v posilnení princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie. Za prínos takisto považujú koordináciu regionálneho rozvoja a tvorbu strategickej vízie.



Na margo nového rezortu sa 19 % opýtaných stavebných firiem vyjadrilo, že vznik MIRRI pomôže aj pri zmierňovaní dosahov koronakrízy. Podľa zvyšných 39 % stavebníkov to pomôže len čiastočne a 42 % stavebných spoločností si myslí, že vznik nového ministerstva dosahy pandémie nezmierni.