Prieskum: Podnikatelia vnímajú podporu vlády ako nedostatočnú

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenskí podnikatelia nie sú s podporou vlády na podnikanie aktuálne spokojní. Ukazujú to najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti 123dopyt, ktorá skúmala hodnotenie vlády podnikateľským sektorom a vnímanie podnikateľov, čo sa týka podpory ich podnikania.



Na otázku "Ako hodnotíte podporu Vášho podnikania zo strany štátu?" odpovedali viac ako dve tretiny z opýtaných respondentov negatívne. Naopak, pozitívne hodnotí podporu štátu len 22 % z opýtaných. "Podľa prieskumu sú s podporou vlády na ich podnikanie spokojní skôr podnikatelia z bratislavského, žilinského a nitrianskeho kraja," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.



Podnikateľského sektora sa citlivo dotýka najmä neustále zdražovanie cien energií, ktoré sa v mnohých prípadoch musia pretaviť do finálnych cien produktov alebo služieb, ktoré ponúkajú. To má za následok často zhoršenú, respektíve obmedzenú kúpyschopnosť ich zákazníkov a v konečnom dôsledku celkový biznis trpí.



"Najmenej spokojní sú podnikatelia zo segmentu cestovania a dopravy, textilu a odevov a taktiež zo sféry priemyslu a strojárstva," doplnil Kočí. Podnikatelia majú podľa prieskumu problémy aj s vyplácaním dotácií. Tie často meškajú, a tak hrozí prepúšťanie.



Prieskum sa dotkol aj témy celkového hodnotenia vlády, kde ju viac ako 76 % opýtaných podnikateľov hodnotilo negatívne, pričom najviac ich bolo v bratislavskom kraji.