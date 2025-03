Prieskum: Podnikateľkou chce byť na Slovensku každá druhá mladá žena

Bratislava 20. marca (TASR) - Každá druhá mladá žena na Slovensku sa túži stať podnikateľkou. Ukázal to aktuálny prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Visa, ktorý sa zameral na Slovákov a Slovenky vo veku od 18 do 35 rokov. Cieľom bolo zistiť, ako mladšia generácia premýšľa o podnikaní.



"Jednoznačne najsilnejšou motiváciou pre podnikanie je u žien nezávislosť a možnosť robiť prácu, ktorá ich napĺňa, odpovedali tak tri štvrtiny z nich (74 %). Rovnaké veci motivujú pri štarte podnikania aj 66 % mužov," priblížila vo štvrtok country manažérka spoločnosti pre Slovensko Ľubica Gubová pri príležitosti spustenia tretieho ročníka grantového programu Visa She's Next. Jeho cieľom je podporiť mikro, malé a stredne veľké podniky vlastnené ženami.



U mužov je silným lákadlom pre vlastný biznis aj finančný faktor, keď 44 % z nich v prieskume odpovedalo, že túžia podnikať preto, lebo chcú zarobiť viac, ako majú možnosť v zamestnaneckom pomere. Ženy priznali túžbu po vyššom zárobku v 31 % prípadov.



Podľa prieskumu majú ženy viac nápadov na podnikanie ako muži. Za prekážku pre začatie vlastnej firmy označila to, že nevedia, v čom by podnikali, tretina (34 %) z nich. Muži pripustili túto možnosť v takmer 38 % prípadov.



"Najväčšou prekážkou pre začatie vlastnej firmy je pre mužov aj ženy nedostatok počiatočného kapitálu, viac sa to však týka dám (69 %) ako pánov (57 %). Rovnako sa ženy častejšie obávajú, že sa im investícia do podnikania nevráti. Ako prekážku, prečo sa do biznisu nepustia, to označila viac ako polovica," vyčíslila Gubová. U mužov malo strach z toho, že sa im investícia do podnikania neoplatí, 44 % respondentov.



Prieskum tiež ukázal, že čím mladšia generácia, tým je chuť založiť vlastnú firmu silnejšia. V priemere 11,1 % opýtaných nikdy neuvažovalo o tom, že by podnikalo a iba 17,2 % by radšej bolo zamestnaných. Najčastejšie tak odpovedali respondenti vo veku 30 až 35 rokov (23 %), kým pri mladých vo veku 18 až 23 rokov by si vybral túto možnosť len každý desiaty (10,4 %).



Medzinárodný grantový program Visa She's Next spustila spoločnosť v roku 2019. Na Slovensku ho v spolupráci s Pontis Impact realizuje tento rok tretíkrát. Je určený pre podniky, v ktorých je väčšinovým vlastníkom alebo podnikateľskú činnosť vykonáva žena. Prihlášky môžu vyplniť na internetovej stránke programu do 23. apríla. Tri podnikateľky vybrané odbornou porotou môžu získať finančný grant a odborné poradenstvo na podporu ich podnikania.