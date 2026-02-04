< sekcia Ekonomika
Prieskum: Podnikateľov vníma pozitívne 69 % ľudí
Považujú ich za dôležitých pre ekonomiku a fungovanie krajiny, napriek tomu sa väčšina podnikania obáva pre neistotu a nedôveru v podnikateľské prostredie na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Podnikateľov vníma pozitívne 69 % a negatívne 21 % oslovených respondentov. Považujú ich za dôležitých pre ekonomiku a fungovanie krajiny, napriek tomu sa väčšina podnikania obáva pre neistotu a nedôveru v podnikateľské prostredie na Slovensku. Podnikať sa nechystá 65 % opýtaných, uvažuje o tom zhruba pätina a 11 % už podniká. Ukázal to prieskum, ktorý pre networkingovú spoločnosť BNI Slovensko uskutočnila koncom roka 2025 na vzorke 1050 respondentov agentúra Focus. Výsledky prieskumu prezentovali v stredu.
Hlavné prínosy podnikateľov sú podľa 49 % opýtaných vo vytváraní pracovných miest, 34 % uviedlo platenie daní a rozvoj ekonomiky, 24 % väčšiu konkurenciu a lepšie služby. Podľa 23 % respondentov je to rozvoj regiónov, podľa 17 % inovácie s novými výrobkami a službami.
„Výsledky ukazujú, že Slovensko nemá problém s tým, ako vnímame podnikateľov. Problémom je dôvera v prostredie, v ktorom majú podnikať,“ informovala generálna riaditeľka BNI Slovensko Natália Vicsápiová. „Ľudia vedia, že podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a hodnoty. No zároveň majú pocit, že podnikanie je skok do prázdna. A to je zásadná brzda rozvoja,“ priblížila.
Obavy podnikať má pre vysoké dane a odvody 39 % ľudí, pre finančnú nestabilitu 23 %, pre strach z neúspechu, neistotu na trhu a nestabilnú podnikateľskú legislatívu po 21 %, pre nedostatok štartovacieho kapitálu 20 %.
„Rešpekt k podnikateľom je na Slovensku relatívne vysoký, no ochota podnikať zaostáva,“ upozornil riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. „Ľudia sa neobávajú samotnej práce či konkurencie na trhu. Oveľa viac ich zneisťuje nestabilita pravidiel, administratívna záťaž a strach, že v prípade neúspechu ponesú neúmerné následky,“ podotkol.
Prieskum tiež poukázal na výrazné generačné rozdiely. Mladší ľudia spájajú podnikanie so slobodou, sebarealizáciou a nápadmi, zatiaľ čo s rastúcim vekom narastá vnímanie rizika a strachu zo zlyhania. Podnikanie tak mnohí vnímajú ako výnimočnú cestu len pre odvážnych alebo vyvolených.
Zistenia z prieskumu podľa BNI Slovensko potvrdzujú, že diskusia o podnikaní by sa nemala sústreďovať len na motiváciu jednotlivcov, ale najmä na vytváranie predvídateľného a bezpečnejšieho prostredia.
„Ľudia nepotrebujú presviedčať, že podnikanie je dobré. Oni to už vedia. Potrebujú cítiť, že keď to skúsia a nevyjde to, nezničí ich to,“ dodala Vicsápiová. Práve pocit podpory, komunity a zdieľania skúseností je podľa nej niečo, čo dokáže obavy z podnikania výrazne znížiť.
BNI Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie BNI (Business Network International), ktorá už viac ako 40 rokov poskytuje podnikateľom platformu na budovanie obchodných vzťahov prostredníctvom networkingu. Organizácia funguje v 76 krajinách sveta a má 355.000 členov.
