Prieskum: Podnikateľský účet si zatiaľ nezaložila väčšina živnostníkov

Bratislava 17. februára (TASR) - Podnikateľský účet si zatiaľ nezaložilo 73 % živnostníkov, ktorí doteraz používali na podnikanie bežný účet. Viac ako polovica z nich si ho plánuje založiť až koncom marca (55 %). Špeciálny účet na účely podnikania mala doteraz necelá polovica (46 %) živnostníkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý v januári zrealizovala pre mBank online na vzorke 306 respondentov.



Od 1. apríla tohto roka budú musieť všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) používať podnikateľský účet. Táto povinnosť súvisí s novou daňou z finančných transakcií, ktorá sa vtedy začne vyberať.



Väčšina živnostníkov tak ešte neurobila, aj keď 86 % respondentov prieskumu túto novú povinnosť zaregistrovala. Viac ako polovica opýtaných, ktorí doteraz používali na podnikanie bežný účet a v súvislosti s novou povinnosťou si ešte nezaložili podnikateľský účet, si ho plánuje založiť až koncom marca. Približne pätina (22 %) si chce účet otvoriť do konca februára a 12 % opýtaných si ho plánovalo založiť do konca januára.



"Je zaujímavé sledovať, ako si väčšina podnikateľov plánuje podnikateľský účet otvoriť takpovediac na poslednú chvíľu. Odkladanie administratívnych povinností na neskôr sa objavuje u Slovákov pravidelne, vrátane napríklad platby daní," zhodnotil sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



"Výsledky prieskumu tiež ukázali, že pre približne štyroch z desiatich opýtaných živnostníkov je pri výbere biznis účtu dôležitá výška mesačného poplatku za vedenie a správu účtu (42 %) a výška poplatkov za platby či výbery (36 %). Pri rozhodovaní berú do úvahy aj fakt, aby mali biznis účet v rovnakej banke ako osobný účet (26 %)," doplnil generálny riaditeľ mBank Slovensko Roman Fink.