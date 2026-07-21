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Prieskum: Ako vnímajú zahraničných pracovníkov firmy a zamestnanci?
Najčastejšou podporou zahraničných pracovníkov je podľa firiem zaškolenie kolegami priamo v prevádzke, ktoré uvádza 74 % zamestnávateľov.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - O tom, či zahraniční pracovníci vo firme zostanú a stanú sa stabilnou súčasťou tímu, rozhoduje aj každodenná podpora, ktorú dostávajú od zamestnávateľa alebo personálnej agentúry. Upozorňujú agentúry Grafton a Gi Group, ktorých prieskum odhalil výrazné rozdiely medzi podporou, ktorú firmy podľa vlastných slov cudzincom poskytujú, a tým, ako ju vnímajú zamestnanci.
Najčastejšou podporou zahraničných pracovníkov je podľa firiem zaškolenie kolegami priamo v prevádzke, ktoré uvádza 74 % zamestnávateľov. Dostatočné zaškolenie a podporu integrácie na pracovisku deklaruje zhodne 47 % firiem, pomoc s ubytovaním 34 % a so zabezpečením dopravy 21 %.
Pohľad zamestnancov je však odlišný. Dostatočné zaškolenie zaznamenalo len 41 % ľudí a zaškolenie kolegami samotní kolegovia nezaregistrovali vôbec. Pomoc s ubytovaním vnímalo 22 % a podporu pri integrácii 36 % pracovníkov. Výrazný rozdiel sa ukázal pri personálnej agentúre: kým 33 % firiem uvádza, že starostlivosť zabezpečuje agentúra, medzi zamestnancami ju takto vnímalo len 16 %.
„Prvé týždne na novom pôsobisku sú rozhodujúce. Zamestnanec potrebuje vedieť nielen to, čo má robiť na pracovisku, ale aj kde bude bývať, ako sa dostane do práce a na koho sa môže obrátiť, keď vznikne problém. Práve koordinátor hovoriaci jeho jazykom často rozhoduje o tom, či sa situácia včas vyrieši, alebo vyústi do odchodu,“ uviedla Zuzana Palášthy, manažérka personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre výrobné pozície.
Komplexná starostlivosť by preto podľa nej mala zahŕňať organizáciu príchodu, bezpečné a dostupné ubytovanie, podporu pri doprave na pracovisko, vstupné školenia, tlmočenie, pomoc pri orientácii aj vybavení zdanlivo bežných záležitostí, ako je lekárska prehliadka alebo bankový účet, a tiež ďalšiu priebežnú administratívnu podporu. Agentúra má riešiť aj zmeny pobytu, komunikáciu s úradmi či individuálne životné situácie zamestnancov.
Do prieskumu sa zapojili zástupcovia 120 zamestnávateľov v SR a 866 ekonomicky aktívnych respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a regiónu. Zber dát sa uskutočnil medzi 12. januárom a 23. februárom 2026, výskum spracovala spoločnosť Behavio.
Najčastejšou podporou zahraničných pracovníkov je podľa firiem zaškolenie kolegami priamo v prevádzke, ktoré uvádza 74 % zamestnávateľov. Dostatočné zaškolenie a podporu integrácie na pracovisku deklaruje zhodne 47 % firiem, pomoc s ubytovaním 34 % a so zabezpečením dopravy 21 %.
Pohľad zamestnancov je však odlišný. Dostatočné zaškolenie zaznamenalo len 41 % ľudí a zaškolenie kolegami samotní kolegovia nezaregistrovali vôbec. Pomoc s ubytovaním vnímalo 22 % a podporu pri integrácii 36 % pracovníkov. Výrazný rozdiel sa ukázal pri personálnej agentúre: kým 33 % firiem uvádza, že starostlivosť zabezpečuje agentúra, medzi zamestnancami ju takto vnímalo len 16 %.
„Prvé týždne na novom pôsobisku sú rozhodujúce. Zamestnanec potrebuje vedieť nielen to, čo má robiť na pracovisku, ale aj kde bude bývať, ako sa dostane do práce a na koho sa môže obrátiť, keď vznikne problém. Práve koordinátor hovoriaci jeho jazykom často rozhoduje o tom, či sa situácia včas vyrieši, alebo vyústi do odchodu,“ uviedla Zuzana Palášthy, manažérka personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre výrobné pozície.
Komplexná starostlivosť by preto podľa nej mala zahŕňať organizáciu príchodu, bezpečné a dostupné ubytovanie, podporu pri doprave na pracovisko, vstupné školenia, tlmočenie, pomoc pri orientácii aj vybavení zdanlivo bežných záležitostí, ako je lekárska prehliadka alebo bankový účet, a tiež ďalšiu priebežnú administratívnu podporu. Agentúra má riešiť aj zmeny pobytu, komunikáciu s úradmi či individuálne životné situácie zamestnancov.
Do prieskumu sa zapojili zástupcovia 120 zamestnávateľov v SR a 866 ekonomicky aktívnych respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a regiónu. Zber dát sa uskutočnil medzi 12. januárom a 23. februárom 2026, výskum spracovala spoločnosť Behavio.