Prieskum: Pokles hostí zaznamenalo 38 % reštaurácií

Bratislava 11. decembra (TASR) - Pokles hostí zaznamenalo 38 % reštaurácií. Upozornila na to spoločnosť Edenred na základe ich jesenného prieskumu s 1123 respondentami.



"Naše prieskumy opakovane potvrdzujú, že keď sú ľudia nútení šetriť, náklady na stravu patria medzi prvé položky, ktoré sledujú, a ktoré sa snažia znížiť," skonštatovala riaditeľka pre verejné záležitosti zo spoločnosti Lívia Bachratá. Počet klientov sa nezmenil v 35 % reštaurácií. Nárast klientely zaznamenalo 16 % reštaurácií a 11 % nevedelo odpovedať.



Zvýšený dopyt po zdravých jedlách zaznamenalo 26,9 % prevádzok a rovnaký počet reštaurácií v súvislosti s týmito požiadavkami predal viac takýchto jedál než v minulosti. Nárast v dopyte po menších porciách zaznamenalo 17,3 % podnikov, vyplynulo z prieskumu.



"Jesť zdravšie je trend, ktorý sa naštartoval počas pandémie a ak pretrvá, môže to byť pozitívny krok, vyplývajúci z krízového obdobia," zhodnotila Bachratá.



Väčšina reštaurácií v ňom potvrdila, že dlhotrvajúca pandémia ich prinútila prispôsobiť služby a polovica spustila donášku. Možnosť nechať si jedlo zabaliť, zaviedlo niečo cez 16 % podnikov a 3,6 % reštaurácií spustilo službu objednaj a zaplať pri stole.



Rozšírenie ponuky jedál so sebou a na rozvoz očakáva 59 % ľudí v prieskume. Väčšiu ponuku zdravých jedál by ocenilo 67 % klientov.