PRIESKUM: Pokus o kybernetický útok zažila už pätina obyvateľov SR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Pokus o kybernetický útok na svoju osobu zažila za posledné tri roky takmer pätina obyvateľov Slovenska. Používatelia by mali byť opatrní najmä v predvianočnom období, keď je pravdepodobnejšie, že budú tovar nakupovať online. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu UniCredit Bank, na ktorom sa zúčastnilo 839 obyvateľov Slovenska.



"S pokusom o kybernetický útok sa častejšie stretli mladší respondenti vo veku 18 až 35 rokov a ľudia z hlavného mesta. Ďalších 13,9 % si nebolo istých, či zaznamenali útok na svoju osobu, a zvyšných 68,7 % respondentov sa za posledné tri roky nestalo obeťou kybernetického útoku," uviedla banka s tým, že najčastejšou formou útoku bol phishing, ktorý predstavoval viac ako 53 % prípadov.



Väčšina respondentov (71,4 %), ktorí zažili útok, ho úspešne rozpoznala ako pokus o krádež a nenechala sa oklamať. Zvyšných 28,6 % respondentov bolo okradnutých, pričom najčastejšie prišli o peniaze. Druhým najčastejším dôsledkom bolo, že útočník získal prístup k aplikáciám alebo údajom, ktoré mala obeť vo svojom telefóne či počítači.



"Prieskum ukázal, že obete sa líšili vekom, vzdelaním, miestom bydliska a útoky boli bez rozdielu, či išlo o 19-ročnú ženu z Banskobystrického kraja alebo 63-ročného muža z Košického kraja. Medzi obeťami kybernetického útoku boli ľudia s nedokončeným základným vzdelaním aj s akademickými titulmi," spresnila hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.



Ľudia by podľa banky mali byť opatrní najmä pred vianočnými sviatkami, keď je pravdepodobnejšie, že budú nakupovať tovar online. Vianočný zhon totiž zvyšuje riziko, že urobia chyby z nepozornosti alebo únavy. Banka preto odporúča chrániť svoje prihlasovacie údaje, používať silné heslá či neumožňovať vzdialený prístup k svojmu zariadeniu.



"Skontrolujte pohyby peňazí na účtoch a uistite sa, že všetko skutočne zodpovedá tomu, za čo ste zaplatili. Rozprávajte sa medzi rodinou, priateľmi, kolegami a zdieľajte informácie nielen o podvodoch, ale aj o spôsoboch ochrany. Buďte opatrní, ak vám radí alebo dáva pokyny neznáma osoba. Podvodníci sa často zaštiťujú autoritatívnymi osobami, napríklad policajtom," odporučila banka.