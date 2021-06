PRIESKUM: Polovica domácností má nižšiu finančnú rezervu než príjem

Bratislava 16. júna (TASR) – Polovica domácností má našetrených menej peňazí, ako je jeden ich mesačný príjem. Tretina Slovákov má k dispozícii maximálne 400 eur. Na druhej strane má približne 14 % ušetrených najmenej 12.000 eur. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit, ktorý realizovali začiatkom tohtoročného júna.



Za vlaňajšok a počas tohto roka, keď finančnú situáciu mnohých ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, štyrom z desiatich ľudí z usporených peňazí ubudlo, štvrtine výrazne. Zatvorené obchody či obmedzené služby ale zároveň priniesli pätine opýtaných zvýšenie rodinných úspor aj o tisícky eur. Financie zvyšovali aj ďalšie faktory ako nárast mesačného príjmu, dedičstvo, predaj majetku, peniaze zo sporenia a investícií, ale aj zníženie výšky splátok úverov.



Zníženie úspor domácností od začiatku minulého roku doteraz deklarovalo 42 % opýtaných, výrazné zníženie štvrtina. "Približne traja z desiatich Slovákov ostali vo výške našetrených peňazí zhruba na tom istom, ako boli predtým, no našlo sa aj päť percent takých, ktorí si počas koronakrízy výrazne pomohli a značne si navýšili svoje úspory," priblížil analytik trhu spoločnosti Jaroslav Ondrušek.



Dve tretiny Slovákov prišli o svoje úspory do sumy 800 eur. Približne 16 % ubudlo z úspor najmenej 3200 eur. Medzi tými, ktorí si počas koronakrízy finančne polepšili, dominovali takí, ktorým pribudlo do 400 eur. "Čo je zaujímavé, dvaja z desiatich ľudí, ktorým sa v sporení darilo, deklarovalo zvýšenie rodinných úspor o viac ako 4000 eur," doplnil Ondrušek.