< sekcia Ekonomika
Prieskum: Polovica ľudí nevie či dokáže rozpoznať falošný e-shop
Prieskum ukazuje, že 24 % slovenských zákazníkov už niekedy pri online nákupe prišlo o peniaze a takmer polovica (49 %) sa obáva, že by sa im to mohlo stať.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Vianočné obdobie je každoročne najrušnejšou časťou roka pre online nakupovanie a Slováci v tomto čase trávia na e-shopoch viac času než kedykoľvek predtým. Nový prieskum Revolutu, ktorý realizovala agentúra Dynata, však ukazuje, že zatiaľ čo ľudia intenzívne hľadajú darčeky a sledujú zľavy, ich schopnosť rozpoznať online podvody zďaleka nie je taká istá. Práve pred sviatkami podvodníci najčastejšie využívajú rýchle rozhodovanie a nižšiu opatrnosť zákazníkov.
Prieskum ukazuje, že 24 % slovenských zákazníkov už niekedy pri online nákupe prišlo o peniaze a takmer polovica (49 %) sa obáva, že by sa im to mohlo stať. Napriek tomu iba 11 % ľudí uvádza, že si je „veľmi istých“, že dokáže rozoznať podvodný e-shop alebo falošnú ponuku. Celkovo 53 % respondentov priznáva, že má v tejto oblasti len obmedzenú alebo žiadnu istotu, čo je práve v období zvýšeného nakupovania obzvlášť rizikové.
Údaje tiež ukazujú, kde sú Slováci počas sviatočných nákupov najnáchylnejší podľahnúť lákavej ponuke. Pre 29 % ľudí sú najväčším impulzom sociálne siete, kde trávia pri hľadaní darčekov najviac času. Ďalších 27 % uvádza, že najľahšie podľahne ponukám na nákupných weboch, a 15 % najviac oslovia e-mailové kampane. Jedenásť percent respondentov zas spomína reklamy vo vyhľadávaní ako miesto, kde najčastejšie zvažujú neplánovaný nákup.
Hoci si Slováci riziká uvedomujú, ochranné návyky nie sú dostatočne rozšírené. Až 65 % ľudí sa spolieha len na nákup u známych a dôveryhodných obchodov a 35 % uvádza, že sa vyhýba klikaniu na odkazy v e-mailoch alebo na sociálnych sieťach. Iba 25 % kontroluje URL adresu webu pred samotným nákupom.
Kľúčové bezpečnostné nástroje však podľa prieskumu využíva len menšina. Napríklad virtuálnu alebo jednorazovú platobnú kartu používa len 24 % zákazníkov. Každý päťdesiaty Slovák navyše nevyužíva pri online nákupoch žiadne bezpečnostné opatrenia, čo je v období najvyššej aktivity e-shopov výrazným rizikom.
Prieskum tiež ukazuje, aké kanály Slováci pri nákupe vianočných darčekov preferujú - 31 % Slovákov plánuje nakupovať najmä cez webové stránky obchodov, zatiaľ čo 24 % uprednostní kamenné predajne. Jedenásť percent ľudí chce využiť mobilné aplikácie značiek a 4 % plánujú nakupovať primárne cez Facebook. O trochu menej ľudí (3 %) plánuje nakupovať cez Instagram. Zaujímavé je, že 23 % respondentov uvádza, že počas sviatkov nakupovať nebude, často z dôvodu rozpočtu alebo preferencie osobného odovzdania darčekov.
S blížiacimi sa Vianocami odporúča Revolut využívať všetky dostupné nástroje, ktoré chránia používateľov pred online podvodmi. Medzi ne patrí možnosť zapnúť virtuálne či jednorazové karty na jednorazové platby, sledovanie transakcií v reálnom čase a upozornenia na podozrivé platby v aplikácii. Revolut zároveň radí overovať adresy e-shopov a vyhýbať sa odkazom z e-mailov alebo sociálnych sietí.
Prieskum ukazuje, že 24 % slovenských zákazníkov už niekedy pri online nákupe prišlo o peniaze a takmer polovica (49 %) sa obáva, že by sa im to mohlo stať. Napriek tomu iba 11 % ľudí uvádza, že si je „veľmi istých“, že dokáže rozoznať podvodný e-shop alebo falošnú ponuku. Celkovo 53 % respondentov priznáva, že má v tejto oblasti len obmedzenú alebo žiadnu istotu, čo je práve v období zvýšeného nakupovania obzvlášť rizikové.
Údaje tiež ukazujú, kde sú Slováci počas sviatočných nákupov najnáchylnejší podľahnúť lákavej ponuke. Pre 29 % ľudí sú najväčším impulzom sociálne siete, kde trávia pri hľadaní darčekov najviac času. Ďalších 27 % uvádza, že najľahšie podľahne ponukám na nákupných weboch, a 15 % najviac oslovia e-mailové kampane. Jedenásť percent respondentov zas spomína reklamy vo vyhľadávaní ako miesto, kde najčastejšie zvažujú neplánovaný nákup.
Hoci si Slováci riziká uvedomujú, ochranné návyky nie sú dostatočne rozšírené. Až 65 % ľudí sa spolieha len na nákup u známych a dôveryhodných obchodov a 35 % uvádza, že sa vyhýba klikaniu na odkazy v e-mailoch alebo na sociálnych sieťach. Iba 25 % kontroluje URL adresu webu pred samotným nákupom.
Kľúčové bezpečnostné nástroje však podľa prieskumu využíva len menšina. Napríklad virtuálnu alebo jednorazovú platobnú kartu používa len 24 % zákazníkov. Každý päťdesiaty Slovák navyše nevyužíva pri online nákupoch žiadne bezpečnostné opatrenia, čo je v období najvyššej aktivity e-shopov výrazným rizikom.
Prieskum tiež ukazuje, aké kanály Slováci pri nákupe vianočných darčekov preferujú - 31 % Slovákov plánuje nakupovať najmä cez webové stránky obchodov, zatiaľ čo 24 % uprednostní kamenné predajne. Jedenásť percent ľudí chce využiť mobilné aplikácie značiek a 4 % plánujú nakupovať primárne cez Facebook. O trochu menej ľudí (3 %) plánuje nakupovať cez Instagram. Zaujímavé je, že 23 % respondentov uvádza, že počas sviatkov nakupovať nebude, často z dôvodu rozpočtu alebo preferencie osobného odovzdania darčekov.
S blížiacimi sa Vianocami odporúča Revolut využívať všetky dostupné nástroje, ktoré chránia používateľov pred online podvodmi. Medzi ne patrí možnosť zapnúť virtuálne či jednorazové karty na jednorazové platby, sledovanie transakcií v reálnom čase a upozornenia na podozrivé platby v aplikácii. Revolut zároveň radí overovať adresy e-shopov a vyhýbať sa odkazom z e-mailov alebo sociálnych sietí.