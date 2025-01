Prieskum: Polovica obyvateľov SR očakáva zhoršenie finančnej situácie

Bratislava 6. januára (TASR) - V roku 2025, ktorý je spojený s konsolidáciou verejných financií, očakáva 46 % obyvateľov Slovenska zhoršenie svojej finančnej situácie. Z toho 13 % počíta dokonca s výrazným zhoršením, informovala o tom spoločnosť Home Credit na základe výsledkov svojho nedávneho prieskumu.



"Najväčšími optimistami sú mladí vo veku 18 až 26 rokov, naopak, so zhoršením častejšie rátajú starší od 54 do 65 rokov, výraznejšie aj obyvatelia stredného Slovenska, no i vysokoškolsky vzdelaní a ľudia z veľkých miest," priblížil analytik trhu spoločnosti Jaroslav Ondrušek.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že 83 % respondentov očakáva navýšenie výdavkov ich domácnosti v porovnaní s minulým rokom, z čoho 42 % hovorí o výraznom zvýšení. Príčinou očakávaných vyšších výdavkov sú podľa väčšiny opýtaných rastúce ceny potravín a navýšenie poplatkov za energie. Faktorom je aj rast cien vo všeobecnosti a taktiež očakávané vyššie ceny za dopravu, zdravotnú starostlivosť a nájomné, upresnil Ondrušek.



Hoci s vyššími mesačnými výdavkami počíta veľká väčšina ľudí, očakávania lepších zárobkov sú podľa spoločnosti v oveľa nižšej miere. S približne rovnakými príjmami ako v minulom roku počíta 54 % obyvateľov Slovenska, navýšenie mesačných príjmov očakáva 33 % osôb a ich pokles predpokladá 12 % opýtaných.



Rast mesačných príjmov očakávajú ľudia najmä z dôvodu predpokladaného zvýšenie platu v súčasnom zamestnaní, za ktorým nasleduje získanie lepšej práce alebo kariérny postup. Najčastejšie spomínaným faktorom pri očakávanom poklese príjmov je strata zamestnania alebo skrátenie pracovného úväzku, nasleduje výpadok vedľajšieho príjmu a zdravotné problémy.