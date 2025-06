PRIESKUM: Polovica Slovákov plánuje v lete dovolenkovať v zahraničí

Bratislava 8. júna (TASR) - Letnú dovolenku v tomto roku plánujú vyše dve tretiny Slovákov, viac ako polovica z nich sa chystá do zahraničia. Oproti vlaňajšku však ľudia chcú menej dovolenkovať na Slovensku či v Chorvátsku. Naopak, čoraz viac ľudí si kupuje dovolenku v predstihu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight.



Na letnú dovolenku sa podľa prieskumu chystá 68 % Slovákov. Oproti vlaňajšku ide o pokles o tri percentuálne body. Vzrástol však počet tých, ktorí si letnú dovolenku kúpili v predstihu. Podľa prieskumu ide o 15 % opýtaných. Za posledných šesť rokov je to najvyšší podiel.



Podiel tých, ktorí majú dovolenku už objednanú, a tých, ktorí si ju už premysleli, ale zatiaľ neobjednali, sa v porovnaní s minulým rokom nezmenil. Objednanú dovolenku má podľa prieskumu 11 % Slovákov a premyslenú 16 % opýtaných.



Klesol počet ľudí, ktorí sa na dovolenku síce chystajú, ale ešte ju nemajú naplánovanú. Kým vlani do tejto skupiny patrilo 33 % respondentov, tento rok je to 26 % opýtaných. „Táto skupina čaká s rozhodnutím na vhodnú ponuku, prípadne na finálne rozhodnutie o kúpe dovolenky,“ zhodnotila prieskumná agentúra. Najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí v tomto roku letnú dovolenku neplánujú. Vyjadrilo sa tak 32 % respondentov.



Na letnú dovolenku počas školských prázdnin plánujú vycestovať najmä rodiny s deťmi a ľudia vo vekovej skupine 27 - 40 rokov. Už zaplatenú dovolenku má 21 % z nich. Na dovolenku neplánujú ísť väčšinou ľudia vo veku nad 60 rokov.



Dovolenkovať na Slovensku v lete plánuje podľa prieskumu 29 % respondentov. Oproti minulému roku ide o pokles o štyri percentuálne body. Klesol aj záujem o Chorvátsko, kde plánuje stráviť letnú dovolenku 13 % Slovákov. „Chorvátsko začína byť vnímane ako finančne čoraz menej dostupná dovolenková destinácia. Stále si však udržiava status najobľúbenejšej zahraničnej letnej destinácie,“ uviedla agentúra.



Medzi obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov aj v tomto roku patrí Grécko (osem percent), Taliansko či Turecko (po sedem percent). Slovenskí dovolenkári majú čoraz väčší záujem aj o dovolenky mimo krajín Európy, kam v tomto roku plánuje cestovať šesť percent opýtaných.



Reprezentatívny prieskum vykonala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 - 79 rokov. Prieskum sa uskutočnil v máji 2025.