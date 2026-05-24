PRIESKUM: Polovica Slovákov tento rok už neplánuje väčšiu investíciu
Pri pohľade na to, z akých zdrojov chcú ľudia zaplatiť tohtoročné vyššie investície, tak presná polovica hovorí o využití svojich úspor.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Väčšina Slovákov a Sloveniek, presne 52 %, už počas tohto roku neplánuje nijakú väčšiu finančnú investíciu. Menej je ich v Bratislave ako v iných častiach Slovenska. Na druhej strane, tí čo majú v pláne míňať vyššie sumy peňazí, najčastejšie spomínajú rekonštrukciu nehnuteľnosti. Je ich 16 %, len o niečo menej ako tých, čo sa chystajú kupovať drahšie spotrebiče či nábytok. Vyplýva to z prieskumu realizovaného od 30. marca do 2. apríla na vzorke 1022 respondentov agentúrou Ipsos pre spoločnosť Home Credit.
Podľa prieskumu sedem zo 100 opýtaných si mieni zaobstarať nehnuteľnosť, rovnaký počet má v úmysle kúpu auta. Hlavným zdrojom na úhradu týchto položiek majú byť podľa vyjadrení ľudí ich úspory, štvrtina si chce pomôcť aj pôžičkou.
Prieskum ukázal, že vyše 80 % slovenských domácností hlási tento roky vyššie mesačné výdavky ako pred rokom, pričom každá tretia ich má výrazne vyššie. Aj tento fakt sa do istej miery odráža na plánovaní väčších výdavkov, pričom 52 % opýtaných už nemá v pláne žiadnu väčšiu tohtoročnú investíciu.
„Tu vidíme značné regionálne rozdiely najmä medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji nemá v pláne väčšiu investíciu 46 % ľudí, v Trnavskom kraji je to už 53 % a v Prešovskom kraji dokonca 58 %. Bez investičných plánov sú taktiež vo väčšej miere respondenti vo veku nad 54 rokov, rozvedení a tiež ľudia s učňovským vzdelaním,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Necelá polovica Slovákov a Sloveniek teda ešte počíta s tohtoročnou vyššou investíciu. Z ich vyjadrení je na prvom mieste rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorú mieni zrealizovať 16 % z nich. Ďalších 14 % sa chystá na kúpu vybavenia do domácnosti, akým sú hodnotnejšie spotrebiče alebo nábytok. Rovných 9 % plánuje minúť vyššiu sumu za elektroniku, a to napríklad za notebook či mobil a rovnaký počet ľudí si dopraje oddych počas drahšej dovolenky. V plánoch 7 % ľudí zo Slovenka figuruje investícia do kúpy bytu, domu, chaty či pozemku a v rovnakej miere je to aj kúpa jazdeného alebo nového auta.
V prípade najčastejšie spomínanej rekonštrukcie nehnuteľnosti taktiež vidno značné rozdiely v rámci rôznych častí republiky, ale aj z pohľadu mesačných príjmov a veku ľudí. „Veľkú rolu tu hrajú aj finančné možnosti odvíjajúce sa od mesačných zárobkov. Zatiaľ čo z kategórie ľudí s príjmom 1200 až 1500 eur chce rekonštruovať svoju nehnuteľnosť 12 %, v prípade zarábajúcich 3000 až 4000 eur je to viac ako dvojnásobok, až 25 %,“ dodal Ondrušek.
Pri pohľade na to, z akých zdrojov chcú ľudia zaplatiť tohtoročné vyššie investície, tak presná polovica hovorí o využití svojich úspor. Nasledujú bežné mesačné výplaty (22 %), potom kombinácia úspor, mzdy a úveru (16 %) a napokon je to samotná pôžička, ktorú si hodlá vziať 10 % opýtaných.
