PRIESKUM: Polovodičový priemysel očakáva výrazný rast príjmov

Bratislava 27. marca (TASR) – Takmer všetci vedúci zamestnanci svetových výrobcov polovodičových súčiastok očakávajú v tomto roku rast príjmov, a to napriek obmedzeniam výrobnej kapacity a problémom s dodávateľskými reťazcami. Viac ako tretina predpovedá rast príjmov o viac ako 20 %. Nadpolovičná väčšina odborníkov z odvetvia si pritom myslí, že nedostatok čipov bude trvať aspoň do roku 2023. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu spoločnosti KPMG Global Semiconductor Industry Outlook 2022.



Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpolovičná väčšina svetových lídrov v oblasti polovodičov sa v tomto roku bude sústrediť najmä na tri oblasti - bezdrôtovú komunikáciu, automobilový priemysel a internet vecí. Najdôležitejším zdrojom príjmov bude v tomto roku bezdrôtová komunikácia vrátane 5G siete, smartfónov a iných mobilných zariadení. Na druhom mieste, čo sa týka príjmov, sa umiestnil automobilový sektor a internet vecí, ktorý sa donedávna považoval za primárny zdroj príjmov v polovodičovom sektore, klesol na tretie miesto.



Automobilový priemysel je pre výrobcov polovodičov čoraz dôležitejší, predovšetkým preto, že každé nové vozidlo, zvlášť elektrické alebo hybridné, vyžaduje použitie asi dvojnásobne väčšieho množstva polovodičov ako vozidlo na benzínový či dieselový/naftový pohon. Očakáva sa však, že aj tento sektor sa bude musieť vyrovnať s chýbajúcimi dodávkami dôležitých komponentov vrátane polovodičov. Niektoré prognózy dokonca hovoria, že veľkoobchodný trh s automobilmi sa aj pre nedostatok čipov už nevráti na úroveň pred pandémiou, a to minimálne do roku 2025.



Na Slovensku spôsobil nedostatok polovodičov v roku 2021 čiastočné odstávky u významných výrobcov áut a situácia pokračuje aj v tomto roku. "Ministerstvo hospodárstva SR preto nadviazalo na prelome rokov spoluprácu s Taiwanom s cieľom rozvoja výroby polovodičov na Slovensku. Tento krok môže pomôcť vybudovať potrebné kapacity v Európe už v priebehu niekoľkých rokov," objasnil výkonný riaditeľ v KPMG na Slovensku Peter Nemečkay.



Podľa prieskumu viac ako 50 % výrobcov predpokladá, že nedostatky v dodávkach pretrvajú až do roku 2023. Tieto výpadky môžu podľa Nemečkaya výrazne pribrzdiť nárast podielu výroby hybridných a elektrických vozidiel na Slovensku.