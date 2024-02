Prieskum: Polovodičový sektor očakáva rast, potiahne ho aj AI

Bratislava 17. februára (TASR) - Až 85 % manažérov v odvetví polovodičov predpovedá, že príjmy odvetvia v nasledujúcom roku porastú. Ako ich hlavný zdroj očakávajú druhý rok po sebe automobilový priemysel. Hneď za ním sa umiestnila umelá inteligencia (AI). Vyplýva to z prieskumu spoločností KPMG LLP a Global Semiconductor Alliance (GSA), ktorý skúmal názory vedúcich pracovníkov svetových firiem v tomto odvetví.



"Pokiaľ ide o rast tržieb, manažéri sú výrazne optimistickejší ako v minulom roku. Až 85 % z nich predpovedá, že príjmy odvetvia v nadchádzajúcom roku porastú v porovnaní so 64 % v minulom roku," uviedla spoločnosť. Zároveň má pozitívne vyhliadky, aj čo sa týka rastu tržieb ich spoločnosti, 83 % respondentov.



Prognózy tempa rastu sú podľa prieskumu o niečo nižšie. V tomto roku štyria z desiatich manažérov očakávajú rast tržieb o viac ako 10 %. V minulom roku vyjadrila tento názor až polovica respondentov.



Automobilový sektor podľa prieskumu opäť potvrdil svoje prvenstvo ako najdôležitejšie odvetvie zdroja príjmov pre polovodičový priemysel, nahradil tak bezdrôtovú komunikáciu. "Dopyt po elektromobiloch každým rokom stúpa. Nie je preto prekvapením, že práve automobilový sektor najviac podporuje rast odvetvia polovodičov. V elektromobiloch je násobne viac polovodičov ako v autách so spaľovacím motorom," uviedol výkonný riaditeľ a sektorový líder pre automobilový priemysel KPMG na Slovensku Peter Nemečkay.



Druhé miesto v rebríčku zdroja príjmov obsadila AI. Manažéri podľa prieskumu očakávajú, že sa stane motorom rastu polovodičového odvetvia. Taktiež ju uviedli ako jednu z troch strategických priorít v nasledujúcich troch rokoch.



Oproti minulému roku sa dvojnásobne viac manažérov domnieva, že v nasledujúcich štyroch rokoch nebudú žiadne nadmerné zásoby čipov, a to práve vďaka novým technológiám. Ako najdôležitejšiu produktovú príležitosť pre rast sektora uviedli respondenti mikroprocesory a grafické procesory používané pre AI.