Prieskum: Ponuka logistických nehnuteľností v Európe klesla o 50 %

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ponuka voľných logistických nehnuteľností v Európe medziročne klesla o polovicu a dosiahla nové minimum. Rovnaký pokles je aj v SR. Miera neobsadenosti je v týchto dňoch tesne pod 2,3 %. Informovala o tom v pondelok realitno-poradenská spoločnosť CBRE na základe ich prieskumu.



Priemerné nájomné na Slovensku stúplo medziročne o 17 %. Medzi ponukou a dopytom je nerovnováha podľa spoločnosti pre zvýšené ceny nájmov, stavebných materiálov a podmienky financovania. Rýchle zvýšenie nájomného počas tretieho kvartálu tohto roka zaevidovali viaceré európske krajiny.



"Mnohé časti Európy čelia historicky nízkej úrovni neobsadenosti. Dôvodmi sú, okrem iného, vysoké náklady na pôžičky, ale aj stavebné materiály. Tieto faktory spôsobujú nielen pozastavenie vývojových trendov, ale aj vyššie náklady firiem pre rast nájmov, a tiež indexácie, teda prispôsobovanie platieb inflácii," uviedol predseda pre oblasť priemyslu a logistiky v regióne Európa, Stredný východ a Afrika spoločnosti Simon Blake.



Segment logistického realitného trhu obmedzuje nedostatočný počet nehnuteľností. Napriek tomu, že v treťom kvartáli tohto roka boli v Európe dosiahnuté nižšie hodnoty, rozloha prenajímaných logistických priestorov dosiahla takmer 19,56 milióna metrov štvorcových. Dopyt nájomníkov bol pritom najvýraznejší práve vo výrobnom sektore, ukazujú zistenia.



Na Slovensku je však situácia po treťom kvartáli odlišná. V rámci júla až septembra tohto roku sa prenajalo o 90 % viac metrov štvorcových ako v rovnakom období minulého roka, uviedla firma.



Nájomná aktivita tohto roka tak podľa nej prekonala celoročné hodnoty piatich posledných rokov, pričom už v týchto dňoch je zrejmé, že pôjde o historicky najsilnejší rok v množstve prenajatej rozlohy. Najdominantnejší bude aj z hľadiska skolaudovaných metrov štvorcových.



"Počas posledných dvoch rokov sme boli svedkami mnohých rekordných kvartálov. Aj z tohto dôvodu sme neočakávali, že by sa tento mimoriadny trend udržal. Aj napriek tomu je však dopyt po logistických nehnuteľnostiach v Európe, v porovnaní s inými sektormi komerčných nehnuteľností, stále vyšší," uzatvára Head of EMEA Occupier Industrial and Logistics v spoločnosti Joerg Kreindl.